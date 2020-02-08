جرش: تأكيد توفر الخبز والمحروقات بشكل اعتيادي خلال المنخفض

جرش – الغد – أكد المهندس حكم الدويري مدير مديرية الصناعة والتجارة في محافظة جرش توفر مادة الخبز وجميع المواد الغذائية، بالإضافة إلى المحروقات والغاز وسائر المشتقات النفطية في المحافظة خلال المنخفض الجوي الحالي بشكل طبيعي وكالمعتاد، داعيا المواطنين الى عدم التهافت على محطات الوقود والمخابز من أجل التزود بمتطلبات مادة الخبز والغاز والكاز لأنها متوفرة وبمتناول الجميع.

واضاف الدويري ان فريق الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة مستمر في حملاته التفتيشية بشكل يومي على المحلات في محافظة جرش لضمان عدم حدوث مخالفات وكذالك استقبال الملاحظات والشكاوى من المواطنين إلى ساعات متأخره من الليل.