“جرش” تشارك بمؤتمر في “جدارا”

جرش – الغد– شاركت عن جامعة جرش، الدكتور جودي بطاينة، من قسم اللغة العربية وآدابها، ضمن 40 باحثا محليا وعربيا، في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لكلية الآداب واللغات، في جامعة جدارا بعنوان: حضور التراث في الأدب العربي الحديث في الأردن”. والذي افتتحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عادل الطويسي.

وقدمت بطاينة ورقة عمل حملت عنوان “استلهام التراث، في رواية الرحالة الثانية لعبد الرحيم المراشدة”. وشكرت جامعة جرش على إتاحتها الفرصة لأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية. مما يفسح المجال أمامهم لتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتشجيع البحث العلمي وكتاب الأبحاث العلمية.