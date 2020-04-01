جرش: تشغيل مسلخ البلدية بعد عام من إغلاقه

صابرين الطعيمات

جرش – افتتحت بلدية جرش الكبرى صباح يوم أمس مسلخ البلدية المغلق منذ عام بعد أن أنتهت فيه اعمال الصيانة وكافة التجهيزات الفنية واللوجستية التي تضمن تشغيل المسلخ وفق شروط الصحة والسلامة والعامة في هذه الظروف الصحية الإستثنائية التي تشهدها المملكة، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتوالاستثنائيةالاستثنائيةر علي قوقزه .

وأكد قوقزه أن تشغيل المسلخ جاء تحديدا في هذا الوقت حرصا على صحة وسلامة المواطنين وحرصا من البلدية على توفير مكان ملائم للذبح وضمن شروط صحية عالية في هذه الظروف الصحية التي تتعرض لها المنطقة .

وأضاف قوقزه أن بلدية جرش الكبرى قامت منذ شهور بعمل صيانة شاملة وكاملة للمسلخ حتى يصبح المسلخ مطابق للشروط الصحية والفنية والهندسية وتكلفة أعمال التطوير والتوسعة لا تقل عن 30 الف دينار وقد تم إيقاف الذبح داخل المسلخ حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة وأنتهت أعمال الصيانة منذ فترة وهو أهم المرافق الحيوية التي يحتاجها الجرشيون وهو المسلخ الوحيد في محافظتهم والجهات المعنية تمنع الذبح العشوائي ، غير أن البلدية قامت اجلت الإفتتاح لتوقع زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة جرش وإفتتاح توسعة وتطوير مسلخ البلدية .

وأوضح قوقزه أن الملاحم تعمل حاليا في مختلف مناطق مدينة جرش وفي كافة المناطق والقرى التي تتوفر فيها ملاحم ومنهم من يقوم بعملية الذبح داخل المحل أو داخل المزارع وتتم حاليا عمليات بيع اللحوم في جرش ولا يعرف موقع الذبح لأنواع مختلفة من اللحوم أما بعد التشغيل المسلخ فجميع القصابين ملزمين بالذبح داخل مسلخ البلدية والذي تتوفر فيه كافة الشروط الصحية المطلبوة وتتم عمليات الذبح فيه تحت إشراف أطباء بيطريين وكوادر فنية مدربة ، فضلا عن تعقيم ورش المسلخ بشكل شبه يومي .

ووكان قصابون محافظة جرش يذبحون خارج المسلخ منذ شهور وأكثر، وربما تكون أعمال الذبح تتم داخل محلاتهم التجارية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لمسلخهم.

وكان الأهالي والقصابون يطالبون بضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على الملاحم وقصابين جرش وآلية الذبح لاسيما وأن مسلخ البلدية ما مغلق منذ أكثر من سنة وأغلبية الملاحم غير مجهزة للذبح ولا يعرف أماكن ذبح اللحوم التي تباع فيها .

وأكد بعض المواطنين أن المنطقة تمر حاليا بظروف إستثنائية خاصة وحساسة وتعمل كافة الجهات معا لمكافحة وباء الكرورنا وقد سمحت رئاسة الوزراء بعمل الملاحم ضمن شروط الصحة والسلامة المشددة لعمليات الذبح والتقطيع وآلية البيع للمواطنين .

المواطن مأمون الزعبي قال إن مدينة جرش فيها العشرات من الملاحم ويوجد ملاحم في بعض القرى والبلدات وفي مخيمي جرش وسوف ومسلخ البلدية الوحيد مغلق لأعمال الصيانة منذ أكثر من عام ولا يعرف أيت يتم ذبح اللحوم وأين تجهز للبيع لاسيما وأن العديد من الملاحم مساحتها ضيقة ولا تتوفر فيها مواقع للذبح وإنما للعرض فقط .

وطالب الزعبي من الجهات الراقبية بضرورة التشديد على آلية ومكان ذبح اللحوم والتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة فيها وخاصة في ظل الظروف الصحية الإستثنائية التي تعانيها منها المنطقة ، حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

وكان قصابين محافظة جرش قد طالبوا عدة مرات بتشغيل مسلخهم الذي أنتهت بلدية جرش من أعمال الصيانة فيه منذ شهور وما زال مغلقا ولا يقدم أي خدمة لقصابين المحافظة منذ عام مع عدم توفر أي موقع بديل أخر لخدمتهم ، مما يضطرهم إلى الذبح داخل المحال التجارية بطريقة غير صحية وغير مطابقة لشروط السلامة العامة .

وأكد القصابين أن الذبح في مسلخ البلدية يوفر الوقت والجهد والتكلفة وهو مجهز ومهيأ لعمليات الذبح ، كما وأن الذبحيات تخضع للرقابة الصحية من قبل الطبيب البيطري وتخضع لشروط السلامة العامة كذلك .

وقال القصابين إن محافظة جرش كبيرة وممتدة المساحة وتحتاج إلى أكثر من مسلخ ومسلخها الحالي بالكاد يغطي عمل المحافظة وهو أصلا صغير المساحة وضيق وفي موقع غير مناسب غير انه يقدم خدمة عامة لأهالي المحافظة كافة ومع هذا فهو مغلق أمام الذبحيات منذ شهور طويلة وهي مدة طويلة مقارنة بضغط العمل وحجم الذبحيات والظروف الصحية التي تعاني منها المنطقة حاليا .

وأكد القصاب محمد بنات أنهم قد يضطروا إلى الذبح بمحالهم التجارية وملاحمهم ومنها غير مجهزة وغير مناسبة للذبح اصلا مما يتسبب في إنبعاث روائح كريهة وتشكل مكاره صحية لمخلفات الذبح ومنهم من يقوم بالتخلص منها داخل الحاويات وفي مناهل تصريف المياه وعلى جوانب الطرقات والارصفة وداخل الملاحم وبجانبها .

وقال القصاب كمال طيجون، إنهم يطالبون بزيادة مساحة المسلخ الحالي، وإيجاد موقع آخر لتنظيف أحشاء الذبحيات، بعيدا عن محلاتهم وفي موقع مؤهل ومخدوم، وزيادة الخدمات الأساسية الموجودة فيه، والتي لا تفي بالغرض حتى لو تمت صيانته وتحديثه.

وأكد طيجون، أن عدد الملاحم ارتفع وأعداد الذبائح تزداد تدريجيا وبشكل يومي، فيما ما تزال مساحة المسلخ القديم كما هي وفي الموقع نفسه، مشيرا الى أنه وعلى الرغم من تنفيذ أعمال للصيانة والتحديث فيه ولكن يبقى لا يفي بالغرض وغير مناسب وغير مؤهل، ولا يغطي حاجة المحافظة.

ويطالب طيجون بضرورة الإسراع في تشغيل مسلخ البلدية الذي إنتهت أعمال الصيانة فيه منذ شهور وما زال مغلق أمام الذبحيات لأسباب غير معروفة .

وأكد القصابين ان المسلخ الذي يقع على مدخل بلدة سوف كان يفتقر لأدنى متطلبات الشروط الصحية وهو ضيق المساحة ولا يتناسب مع عدد الذبحيات اليومي وتقوم بلدية جرش الكبرى منذ نحو عام بإجراء أعمال الصيانة فيه لسوء أوضاعه وهو مغلق ويحتاج إلى توسعة على وضعه الحالي من خلال إستحداث كرفانات بجانب المسلخ لتنظيف أحشاء الذبحيات وتوفير مواقع إضافية للذبح .