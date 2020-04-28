جرش: تشكيل 4 فرق جوالة للمنشآت للاستفادة من امر الدفاع 9

جرش – قال مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة المتصرف عمر القضاة، إنه تم تشكيل 4 فرق جوالة ميدانية لمتابعة تقيد المنشآت المستفيدة من امر الدفاع 9 بالتعليمات.

واشار القضاة إلى أن الفرق استهدفت في جولاتها المنشآت والمحال التجارية غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي وتوعية القائمين عليها للانضمام للضمان الاجتماعي وتمكين العاملين فيها من الاستفادة من امر الدفاع رقم 9، مبينا انه تم الوصول الى 65 منشأة لغاية الآن.

وبين ان الفرق في باقي الأقضية والتجمعات السكانية تواصل عملها لحث كافة اصحاب المصالح للانطواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي وما يوفره من دعم للعاملين بموجب قرارات الدفاع، مشيرا الى ان الجولة شملت ايضا الكشف على المعروضات في المحلات التجارية ومدى الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

واشار الى ان اللجنة عملت على اتلاف كميات من المواد الغذائية المطروحة تنوعت ما بين اللحوم بأنواعها واصناف المعلبات والخضار. (بترا)