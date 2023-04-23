جرش: تواصل الكرنفالات الترفيهية

تواصلت في الساحة الهاشمية بمحافظة جرش، فعاليات رمضانيات بعروض متنوعة.

وقال مدير الثقافة الدكتور عقله القادري، إن فعاليات برنامج اليوم الثالث من عطلة عيد الفطر السعيد، تضمنت كرنفالات أطفال ومسابقات، قدمها محمد القواسمة وحفل غنائي وطني للفنان يحيى صويص وعرض مسرحي لرنا المزاري وعرض فلكلوري تراثي لفرقة شابات السلط للفنون الشعبية .

وأشاد القادري بجهود جميع المساندين والداعمين لإنجاح فعاليات الرمضانيات وإيصال رسالتها وأهدافها في تعزيز الحراك الثقافي والتراثي الذي يعبر عن عراقة المحافظة وميزاتها السياحية. بترا