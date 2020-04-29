جرش: رمضان وتخفيف الحظر ينعشان المطابخ الإنتاجية

صابرين الطعيمات

جرش – أنعش حلول شهر رمضان المبارك المطابخ الإنتاجية للاسر ذات الدخل المحدود، لاسيما مع تخفيف إجراءات حظر التجول في محافظة جرش، والسماح للمواطنين باستخدام سياراتهم، مما يتيح لهم فرصة إيصال الطلبيات والتشبيك مع المواطنين وشراء المواد الأساسية.

وتعمل المطابخ الإنتاجية، التي تتخذ من مطابخ المنازل مقرا لها على إعداد وجبات الإفطار والمربيات والمخللات والحلويات بمختلف أنواعها، فضلا عن إعداد أصناف متنوعة من المقبلات والسلطات التي تحرص آلاف العائلات على توفرها على موائدهم الرمضانية.

وقالت صاحبة المطبخ الإنتاجي ميسر الزعبي، إن العمل بدأ مع بداية شهر رمضان، متوقعة ان يرتفع حجم الطلبيات في الايام المقبلة مع تخفيف إجراءات الحظر على محافظة جرش، لاسيما وأن الطلبيات كانت توزع مشيا على الاقدام في الأحياء السكنية المجاورة لبيتها.

واكدت ان السماح باستخدام المركبات وتشغيل قطاع النقل العام سيتيح لها الفرصة في تسويق منتوجاتها في البلدات المجاورة.

وبينت الزعبي، أن عملها يوفر دخلا شهريا ثابتا لأسرتها لا تقل قيمته عن 400 دينار، تغطي من خلاله العديد من مستلزمات أسرتها، وتوفر فرص عمل لبناتها داخل منزلهن، مع الالتزام بأعلى شروط الصحة والسلامة العامة.

وأكدت أن توقف عملها الفترة الماضية ألحق بها خسائر مادية فادحة، خاصة وأن المربيات والمخللات والعديد من المواد الأساسية، التي تستخدم في الطبخ، تعرضت للتلف بسبب قرار الحظر، مشيرة الى ان بدء العمل يعوض الأسر عن جزء من الخسائر التي لحقت بها.

وبينت الزعبي، أن تخفيف إجراءات الحظر في محافظة جرش يتيح لها الفرصة لشراء المستلزمات الأساسية من وسط المدينة، وتسويق منتوجاتها على نطاق أوسع، لاسيما وأن الولائم الرمضانية غير مسموح بها، مشيرة الى ان عملها حاليا يعتمد على الطلبيات الصغيرة، وأنواع غذائية متنوعة وبسيطة.

إلى ذلك قالت رئيس جميعة سيدات جرش هبة زريقات، إن المطابخ الإنتاجية من أهم وأنشط المشاريع الإنتاجية للأسر ذات الدخل المحدود، مشيرة الى انها توفر الوقت والجهد للسيدات بدخل مناسب، وخاصة من تعمل في صناعة الألبان والأجبان وتجهيز الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها.

وقالت زريقات، إن تخفيف إجراءات الحظر في محافظة جرش يسهل على السيدات تسويق المنتوجات على نطاق أوسع وشراء المواد الاساسية اللازمة للطبخ، لاسيما وأن الشهر الفضيل هو فرصة لكل مطبخ إنتاجي لتعويض جزء من خسائرهم ،جراء توقفهم عن العمل الفترة الماضية.

وترى أن العمل ضمن المطابخ الإنتاجية، يعد من أهم المشاريع البسيطة التي تلجأ إليها المئات من الأسر في محافظة جرش بشكل خاص، خاصة وأن المحافظة تتميز بصناعة الألبان ومنتوجاتها والزراعات المنزلية المختلفة، مشيرة الى ان هذه الأعمال توفر مصدر رزق للأسر، خاصة ذات الظروف الخاصة والاستثنائية والتي لا يوجد أي معيل لها.

إلى ذلك قالت رئيسة جمعية سيدات ساكب وعضو مجلس محافظة جرش دلال جردن، إن الجمعية تحرص دائما على إنشاء المشاريع الإنتاجية للاسر ذات الدخل المحدود، وخاصة في القرى والمناطق النائية والتي تعتمد على هذه المشاريع في توفير مصادر دخل.

وثمنت جردن، تخفيف إجراءات الحظر على محافظة جرش بشكل خاص، لضمان نجاح هذه المشاريع الصغيرة والتي تعتمد عليها العديد من الأسر في توفير مصدر دخل لهم، مشيرة الى انه أصبح بالإمكان حاليا تسويق منتوجاتها على نطاق أوسع داخل المحافظة، وشراء المستلزمات الاساسية من الأسواق المجاورة.

وبينت أن هذه المشاريع هي بمثابة صمام الأمان لمئات من الاسر المعوزة والقادرة على العمل والعطاء، ضمن إمكانيات متواضعة وضوابط وشروط مقبولة.