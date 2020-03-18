جرش: شكاوى من ارتفاع أسعار المواد الأساسية

صابرين الطعيمات

جرش – شكا أهالي محافظة جرش اليوم من ارتفاع كبير في الأسعار شهدته الأسواق ومحال بيع الخضار والفواكه واللحوم البيضاء وغيرها من المواد التموينية.

وطالب المواطنون باتصالاتهم في تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق في ظل قانون الدفاع المعمول به للحيلولة دون انتشار فيروس الكورونا.

وقال المواطن معن ابو الذهب أن ارتفاع الاسعار لا تقل نسبته عن 90%” وهي تشمل وانواع مختلفة من الفواكة والخضار كافة فضلا عن الازدحامات الكبيرة والغير مبررة لاسيما وان جميع المواد متوفرة في الاسواق وفي عدة مواقع.

ربة المنزل أم أمجد البرماوي أكدت أنها لاحظت ارتفاعا غير مسبوق في اسعار أسواق محافظة جرش مع تعميم نزول الرواتب، مما تسبب في أزمات خانقة وتجمعات كبيرة للمواطنين ويعد مخالفة لقوانين وزارة الصحة في التقليل من التجمعات.

فيما قال المواطن راشد الزعبي أن التلاعب في أسعار مادة الخبز تحديدا بالأصناف والأوزان.

بدوره أعرب رئيس غرفة تجارة جرش علي العتوم عن استنكاره لمثل تلك الأفعال مؤكدا أن لا جهة رقابية للغرفة التجارية على الأسواق إلا بالحسنى، مناشدا التجار أن يكونوا إلى صف الوطن بمثل هذه الظروف الاستثنائية.

ومن جهته أقر مدير صناعة وتجارة جرش المهندس حكم الدويري بوجود ارتفاعا غير مبرر في اسواق جرش مؤكدا أن اللجان الرقابية ترصد كافة الملاحظات وترفعها أولا بأول الى الوزارة وانها بانتظار التوجيهات.