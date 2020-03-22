جرش: شكاوى من نقص وصول المياه إلى المنازل

صابرين الطعيمات

جرش – يعاني سكان مدينة جرش من نقص مياه الشرب منذ أسابيع وعدم إيصالها لمنازلهم على الرغم من أهمية توفير مياه الشرب لمجابهة الفيروس واستدامه النظافة الشخصية ونظافة المنازل والأفنية رغم الشكاوي المتعددة للجهات المعينة بضرورة غيصال مياه الشرب لمنازلهم في هذه الظروف الصحية بشكل خاص.

وأكد المواطن فيصل عطروز من سكان جبل الشيخ مصلح أن مياه الشرب منقطعة عن منازلهم منذ ما يزيد عن أسبوعين والخزانات فارغة ويشتري المواطنين المياه من الصهاريج الخاصة بأسعار خيايلةي تصل إلى 7 دنانير سعر المتر الواحد .

وأكد عطروز أن مياه الشرب من أهم أساسيات إدامة الحياة والتي لا يستطيع المواطنين الإستغناء عنها وأغلب العائلات المقطوعة من المياه من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين على شراء مياه الشرب من الصهاريج الخاصة .

وبين عطروز أن أغلب المناطق داخل مدينة جرش بدون مياه شرب وأهمها سكان جبل الشيخ مصلح وسكان دير الليات وسكان جبل الحاووز ومناطق واسعة في ظهر السرو .

وناشد سكان المنطقة وزارة المياه بضرورة إيصال مياه الشرب لمنازلهم حتى تتمكن الإسر من تطبيقات تعليمات وزارة الصحة في المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المنازل والساحات .

بدوره قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن بلدية جرش تقوم منذ ساعات الصباح الباكر بتوزيع مياه الشرب بواسطة صهاريج البلدية على المواطنين ، وتقوم بتحميل المياه من نبع المياه الخاص بالبلدية وغيصال للمواطنين بكميات محدودة حتى تتمكن البلدية من توفير أكبر كمية ممكنة للمواطنين في عدة أحياء مختلفة في جرش .

وأكد البنا أن بلدية جرش الكبرى ملتزمة كامل الإلتزام بتوفير مختلف الخدمات الاساسية للمواطنين من توفير مياه الشرب والمحافظة على النظافة ومتابعة حملات الرش والتعقيم على مكدار الساعة في كافة المرافق الحيوية ، وستقدم البلدية كل ما يحتاج له المواطنين بأسرع وقت ممكن .

إلى ذلك حاولت ” الغد ” الإتصال بمدير مياه جرش المهندس محمود الطيطي ولكن دون جدوى .

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