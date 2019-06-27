جرش: طائرة ورقية سبب انقطاع التيار الكهربائي في سوف

اربد- نفى مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس احمد الذينات حدوث انفجار في احد محولات الكهرباء بمخيم غزة بمنطقة سوف في محافظة جرش امس.

واوضح ان انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة لعبث اطفال بطائرة ورقية ادت الى تماس بين خطوط شبكات معراة احدثت بعض الشرر وحدوث حريق اعشاب ادى لفصل التيار عن بعض المواقع بشكل مؤقت.

واوضح الذينات انه تم معالجة الخلل وازالة الطائرة الورقية بعد ان تمكنت طواقم الدفاع المدني من اطفاء الحريق مباشرة، مبينا ان الشركة وفق منهج تطوير شبكاتها واستبدال خطوطها وكوابلها باخرى مجدولة ومعزولة حدت ما امكن من اعمال العبث على الرغم من الكلف المالية التي تتطلبها مثل هذه الخدمات التطويرية .

ولفت الى ان مسلسل الانقطاعات حتى في ظل الظروف الجوية السيئة جدا شبه تم التغلب عليه .

واكد ان اي حديث عن محولات يمكن ان تنفجر لا ينم عن خبرة خاصة وان الشركة لديها منهجية علمية في هذا الشأن متصلة بالاحمال والقدرات للمحولات الكهربائية وطاقتها حتى في ظروف زيادة الطلب والاحمال .

واكد الذينات ان الشركة حين تعلن عن خطة انفاق رأسمالي بمبلغ يتجاوز 36 مليون دينار لعام 2019 يعني ان هذا الجهد ينصب بمجالات تطوير الاداء والحيلولة ما امكن دون حدوث اي اختلالات على الشبكات بما فيها العبث سواء الطفولي او المقصود وان احصائياتها بمجالات رصد واثبات نسب الانقطاعات الخارجة عن الارادة وغير المبرمجة مثبتة ليس بسجلات اداء الشركة وانما بسجلات الجهات الرقابية على جودة الخدمة. -(بترا)