جرش: فرق لتتبع خط سير مصاب بكورونا وزّع الـ”بوظة” لـ39 محالا تجاريا

صابرين الطعيمات

جرش- أكد مدير صحة جرش الدكتور احمد القادري أن الفرق الطبية تتابع حاليا خط سير موزع بوظة مصاب بالكورونا كان قد وزع المادة الغذائية علي 39 محالا تجاريا في محافظة جرش وفي قرى برما وريمون ونحلة وظهر السرو.

وقال القادري ان الفرق الطبية وعددها 6 فرق في محافظة جرش تقوم من وقت باكر باخذ عينات مسحية من جميع المخالطين وفق البروتوكول الطبي المعمول به حاليا.

وأكد القادري أن فرق التقصي المختصة ستقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة والفحوصات المطلوبة ضمن القائمة التي خالطها الموزع في جرش، وأكد القادري بدوره ان الموزع مصاب بالكورونا وموجود في الحجر الصحي، ولفت القادري الى تشكيل ست فرق مسحية ميدانية لأخذ عينات من المخالطين للموزع المصاب.

وصرح أمس مدير مستشفى جرش الحكومي لوسائل إعلام انه تم تجهيز خمسة غرف حجر صحي في المستشفى وأوضح لنفس الوسائل ان هناك توجه لتجهيز خمسة غرف أخرى ليصبح عددها عشرة غرف مجهزة للعزل الفردي للمصابين بالكورنا.