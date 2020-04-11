“جرش لصناعة الأزياء” مستمرة في التزاماتها نحو حقوق موظفيها وموظفاتها

إيصال رواتب شهر آذار/مارس نقدا إلى منازل 1200 عامل وعاملة في مختلف مناطق الأردن خلال حظر التجول

عمان – الغد – بالرغم من فرض حظر التجول في الأردن للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا ان هذا لم يمنع شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء من الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها نحو مسؤولياتها وحقوق موظفيها وموظفاتها في مختلف مناطق البلاد.

وتماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود جهود مكافحة فيروس كورونا، للتخفيف عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، قامت الشركة بإيصال رواتب شهر آذار/مارس نقدا إلى منازل 1200 عامل وعاملا بدون اقتطاعات أو تأخير عن موعد استحقاق هذه الرواتب خلال العطلة التي أقرتها الحكومة لجميع القطاعات ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس.

وأتمت في 4 أيام تسليم جميع الرواتب بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تسهيلا منها على الموظفين والموظفات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم يقطنون في قرى ومناطق بعيدة لا يوجد في بعضها بنوك، ناهيك عن توقف عمل وسائل النقل بسبب حظر التجول.

وتلك المناطق هي: أم الرصاص، طور الحشاش، مليح، اللاهون، شقيق، مأدبا، ماعين، جرش، المصطبة، عين الباشا، البقعة، السلط، الصبيحي، دير علا، الشونة الشمالي، الأغوار، الكرامة، الروضة، الجبة، ناعور، البيادر، مرج الحمام، خريبة السوق، اليادودة، جاوا، الزرقاء، الزرقاء الجديدة، صالحية العابد، القويسمة، جبل التاج، الهاشمي، الزعتري، الموقر، سحاب، الحسا، سد السلطاني، الأبيض، جرف الدراويش.

المديرة التنفيذية للشركة، أوريانا العوايشة، قالت “إن همّ الشركة الأول والأخير راحة وسلامة موظفيها وموظفاتها وتوزيع رواتبهم في موعدها لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية وإشعارهم أن الشركة تدعمهم وتحرص على سلامتهم وصحتهم”.

وأضافت: “الشركة أطلقت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتواصل مع الموظفين والموظفات لمشاركتهم نشاطاتهم، خاصة في هذه الفترة، واستقبال اقتراحاتهم وشكاويهم ورسائلهم.”

الفريق الذي وزع الرواتب التزم بارتداء وسائل الوقاية الصحية من كمامات للوجه وكفوف للأيدي إضافة إلى المعقمات، وحافظ على مسافة تباعد كافية مع الموظفين والموظفات أثناء تسليم رواتبهم، ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس.

العوايشة، عبرت عن “اشتياقها لجميع العاملين والعاملات في الشركة وتمنياتها أن تراهم قريبا، وقالت لهم: “شدة وبتزول، وإن شاء الله تنتهي قريبا.”

وأعربت الشركة، التي تأسست عام 2000 وتضم 4 مصانع في منطقة التجمعات الصناعية في سحاب، ومصنع في لواء الحسا، عن شكرها لوزارة العمل على منحها تصاريح تنقل لتسهيل إصدار وتوزيع الرواتب، ما يدل على حرص الوزارة على وصول رواتب الموظفين في موعدها.

كما أعربت أيضا عن تقديرها لإجراءات وجهود الحكومة والقوات المسلحة – الجيش العربي لمنع انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الأردن.

وتختص الشركة التي أُدرجت في عام 2018 كأول شركة في الأردن في بورصة ناسداك العالمية في مدينة نيويورك، بصناعة الأنسجة والملابس الجاهزة، وتضم علامات تجارية عالمية رائدة، بقدرة إنتاج أكثر من 12 مليون قطعة سنويا تتميز بجودة عالية وتحظى باهتمام المستهلكين في الأسواق الأميركية والأوروبية.