جرش: مبادرة لتوفير خبز لأهالي مدينة جرش

صابرين الطعيمات

جرش– أطلقت غرفة تجارة جرش اليوم مبادرة توزيع خبز بقيمة 5 آلاف دينار علي أهالي مدينة جرش ومخيم جرش ومخيم سوف وبلدي المعراض وبلدية النسيم مجانا، يأتي ذلك مراعاة للظروف التي يعانيها المواطنين في هذه الفترة وفق رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم.

وأكد العتوم ان التوزيع سيبدا باكر من خلال وسائل التوصيل الامنة التي حددتها الحكومة حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح العتوم في اتصال مع الغد أن هذه من أهم المبادرات الانسانية التي يتبناها تجار الغرفة وستستمر المبادرات الانسانية التي تخفف عن المواطنين وخاصة سكان المخيمات.