جرش: متجولون يبيعون الكمّامات والمعقمات على الأرصفة بأسعار مرتفعة

صابرين الطعيمات

جرش – تنشط وسط مدينة جرش هذه الأيام تجارة الكمامات والقفازات والكحول الطبي والمعقمات بمختلف أنواعها، على الأرصفة وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة هذه المواد الطبية، سيما بالقرب من المؤسسات التي تقدم خدمات مختلفة، مستغلين اشتراط هذه المؤسسات على مراجعيها استخدام وسائل السلامة العامة، للتحكم بأسعارها على أهوائهم.

وقال الحاج أكرم الرماضنة، إن البنوك بشكل خاص تمنع دخول أي مراجع دون ارتداء وسائل السلامة العامة، فيما الغالبية العظمى من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه الوسائل، مما يضطرهم إلى شرائها من الباعة المتجولين، بغض النظر عن سعرها وجودتها ومدى صلاحيتها، سيما وأن فترة الدوام قصيرة وعدد المراجعين كبير جدا.

وأكد الرماضنة أنه اضطر لشراء الكمامات من الباعة المتجولين، لعدم توفرها بصيدلية قريبة من فرع البنك الذي يراجعه، في الوقت الذي لا يستطيع البحث عنها في صيدليات أخرى، في ظل حالة الصيام وارتفاع درجات الحرارة.

إلى ذلك يطالب الناشط والمحامي عايد الغدايرة، أن تقوم بعض المؤسسات الخدمية بتوفير هذه المستلزمات الطبية مجانا أو بأسعار معقولة لمراجعيها، حفاظا على صحتهم ولمنع استغلالهم من الباعة المتجولين الذين يحددون أسعار المستلزمات الطبية وفقا لأهوائهم.

وأضاف الغدايرة، أن مراجعي الدوائر الخدمية التي تعمل حاليا، معظمهم من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين على شراء المستلزمات الطبية الضرورية، خاصة وأن الكثير من الصيدليات لا تتوفر فيها الأنواع العادية بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنها تعرض أنواعا ذات أثمان مرتفعة، لا يقل سعر الواحدة منها عن 5 دنانير، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لذوي الدخل المحدود.

ويعتقد الغدايرة، أنه من الأفضل أن تقوم المؤسسات بتوفير وسائل السلامة العامة من كمامات وقفازات وكحول طبي على مداخلها، حرصا على صحة المراجعين ومنعا لاستغلالهم.

بدوره أكد مدير صحة محافظة جرش الدكتور أحمد القادري، رصد هذه الظاهرة داخل أسواق مدينة جرش، مشيرا إلى عرض هذه المستلزمات الطبية بطرق غير صحية ومخالفة للقانون وتشكل خطرا على صحة المواطنين، سيما وأن هذه المواد الطبية ومنها الكمامات والقفازات يجب أن يتم بيعها في الصيدليات والمراكز الطبية المعتمدة فقط.

وأكد القادري ضرورة ملاحقة الباعة المتجولين الذين يعملون بهذه الطريقة، بيع المواد الطبية تحت أشعة الشمس وعلى الأرصفة والطرقات، مشددة على ضرورة أن يتم منعهم من البيع من قبل الجهات المعنية ومنها أقسام الصحة والسلامة العامة في بلدية جرش الكبرى ومحافظة جرش، سيما وأن مديرية الصحة غير مسؤولة عن إيقاف الباعة المتجولين والبسطات، ويتوقف دورها على مراقبة المحال المرخصة فقط.

بدوره قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن بلدية جرش الكبرى، ستقوم بمتابعة الموضوع من خلال قسم الصحة والسلامة العامة.

وأكد البنا أنه سيتم منع بيع هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يبيعها على الطرقات، لمنع تحول بيع هذه المواد إلى ظاهرة، في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأكد أن بيع المواد الطبية ومنها وسائل الصحة والسلامة العامة، تتم في محال طبية مرخصة وقانونية فقط، ولا يمكن أن تتم على الأرصفة والطرقات، حرصا على صحة المواطنين.