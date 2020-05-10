جرش: مزارعو العنب واللوزيات يطالبون بجدولة القروض

صابرين الطعيمات

جرش – طالب مزارعو مزارع العنب واللوزيات في جرش، والذين تعرضت ثمارهم لأضرار بالغة نتيجة المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة يوم الثلاثاء الماضي، بجدولة قروضهم وسرعة تشكيل لجان لحصر اضرارهم.

وبين هؤلاء المزارعون ان العاصفة المطرية الشديدة تزامنت مع جائحة كورونا وإجراءات وقف التصدير وقرارات حظر التجول الشامل ما ألحق بهم خسائر كبيرة.

كما طالبوا بتزويدهم بأسمدة ومواد زراعية ضرورية بأسعار تفضيلية ودعمهم فنيا ولوجستيا، للتخفيف عليهم من آثار الأضرار التي طالت مئات الدونمات في المناطق الجبلية بالمحافظة.

وقال المزارع محسن العياصرة، إن حجم الضرر من العاصفة المطرية كبير، لاسيما وانه رافقتها رياح شديدة وتسببت بسقوط الأزهار العاقدة وضرب أوراق العنب وادى الى تساقطها، خصوصا وأن مزارعي العنب في بداية الموسم لم يتمكنوا من بيع الأوراق لغايةالآن،لأنهم كانوا بانتظار نضوجها بالحجم المطلوب في الاسواق.

وتوقع العياصرة، أن يطال الضرر ثمار العنب كذلك، لعدم وجود أوراق على الأشجار، وهو ما سيؤثر على جودته ونوعيتة، ويتركه عرضة للأمراض، ولا يسمح له بالنمو نهائيا.

واكد المزارع علي زريقات، أن ثمار الكرز تضررت بشكل كبير جدا، مشيرا الى أن العاصفة تسببت بتساقط الثمر بمختلف مراحل نموه على الأرض واصابته بخدوش ما يجعله غير مرغوب من قبل المستهلكين، مما سيحرم مزارعي الكرز من الاستفادة من موسمه الزراعي.

وطالب زريقات، بضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بحصر الأضرار، وجدولة ديون المزارعين ومساعدتهم على تخطي هذه الأزمة غير المتوقعة، خاصة وأن القطاع الزراعي يتعرض لضربات وكوارث طبيعية تلحق أضرارا كبيرة بالقطاع، فضلا عن وقف التصدير والذي زاد الأمور سوءا.

بدورها طالبت النائب هدى العتوم وزارة الزراعة، بضرورة جدولة ديون المزارعين الذين تضرروا من العاصفة المطرية، التي داهمت مزروعاتهم منتصف الأسبوع الماضي، وألحقت الضرر الكبير بالثمار والأوراق والمزارعين، خاصة في المناطق الجبلية مثل بلدتي سوف وساكب.

وأكدت العتوم في بيان لها، ان المزارعين يعانون أوضاعا مالية صعبة وخسائر متتالية فادحة، مشيرة الى ان العاصفة المطرية زادت الأمور سوءا.

ودعت الى ضرورة ان يتم تشكيل لجنة حصر أضرار وجدولة ديون المزارعين.

إلى ذلك قال مدير زراعة جرش الدكتور عماد العياصرة، ان العاصفة المطرية التي رافقها تساقط للبرد ورياح قوية، تسببت في إلحاق الضرر الواضح بأشجار الكرز واللوزيات وأشجار العنب وتساقطت الأوراق والثمار والأزهار العاقدة على الارض.

واكد العياصرة، أن مديرية الزراعة قامت بإرسال فرق فنية إلى المزارعين والتأكد من وجود ضرر على أرض الواقع، وبعد انتهاء عمل الفرق تبين تضرر أشجار اللوزيات والكرز والعنب في المناطق الجبلية، خاصة في بلدتي سوف وساكب، مشيرا الى انه من الصعب حصر المساحات المتضررة لتعدد الزراعات والمساحات الشاسعة. واكد انه لم يتم تشكيل لجان تحقيق وحصر للاضرار حتى الآن.

ويعتقد العياصرة أن الضرر الذي لحق بالمزروعات سيلحق الخسائر المادية بالمزارعين، وخاصة الزراعات التي يتم جني الثمار فيها حاليا، كمزارع الكرز والعنب، لاسيما وان هذه الفترة تعتبر بداية بيع أوراق العنب وتسويقها.

واكد ان وزارة الزراعة في صورة اوضاع المزارعين والاضرار التي لحقت بهم، وهي من تقرر اي اجراءات او قرارات تتعلق بالمزارعين، مشيرا الى انه في حال تم اتخاذ اي قرار تقوم زراعة جرش بالعمل به وتنفيذه.