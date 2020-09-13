جرش.. نتائج 839 عينة لمخالطي الإصابتين سلبية

جرش – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة جرش الدكتور محمد الطحان إن نتائج 839 عينة سحبت من مخالطي الإصابتين في جرش جاءت سلبية.

وأضاف الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن فرق التقصي الوبائي سحبت 37 عينة من مخالطي المصاب في بلدة نحلة، و51 عينة من مخالطي المصاب في الحدادة، وجميع نتائجها سلبية. وأشار إلى أن فرق التقصي الوبائي لا زالت تأخذ العينات العشوائية للتأكد من عدم وجود عدوى بين المواطنين. –(بترا)