جرش: وزير الزراعة يؤكد على رفع إنتاجية المشاتل لـ5 مليون غرسة سنويا

صابرين الطعيمات

جرش- قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أن الوزارة لديها خطة لرفع الطاقة الانتاجية للغراس الحرجية من 2.5 مليون الى 5 مليون غرسة سنويا للمساهمة في خطة التشجير الوطني وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف محافظات المملكة والتركيز على المناطق الصحراوية .

واضاف خلال زيارته التفقدية لمشتل الفيصل اليوم في محافظة جرش للاطلاع على واقع المشتل وخطته الانتاجية السنوية ان الوزارة لديها اولوية للزيارات الميدانية المتكررة لبناء رؤيا مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي .

وأشار ان هناك توجه لانشاء مختبر استنساخ لزراعة الانسجة النباتية من اجل التوجه نحو الزراعات الحديثة وتبني تقنيات حيوية تسهم في تذليل العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المزارعين .

وبين ان زراعة الانسجة هي الطريقة السليمة للحد من الزراعات التقليدية من خلال التوسع في الزراعات الحديثة ذات القيمة التسويقية العالية بدوات فنية وخبرة علمية لزراعة الانسجة التي تسهم في حماية النباتات المهددة بالانقراض واكثار النباتات ذات الجدوى الاقتصادية العالية وسرعة توفيرها .

واشار ان الوزارة ستعمل على تخفيض نسبة التعديات على الغابات من خلال خطة محكمة للحفاظ على الغابات ومتابعة التعديات مؤكداً ضرورة تعاون مختلف الجهات الرسمية والشعبية وتكاتف جهودها لحماية الثروة الحرجية الوطنية من المخاطر التي تتعرض لها والتركيز على نشر الوعي بأهميتها بجميع السبل والوسائل الممكنة للحفاظ على الثروة الحرجية التي تعتبر ثروة وطنية .

واكد ان الوزارة ابوابها مفتوحه وعلى استعداد لمد يد العون ومساندة كافة الجهات المعنية من بلديات وجمعيات ونقابات للتعاون في زيادة الرقعه الخضراء من خلال زراعة الاشجار الحرجية للمساهمة في خطة التشجير الوطني .

واستمع الحنيفات من العاملين في المشتل الى ابرز الاحتياجات والتحديات .