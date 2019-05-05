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جرش.. وفاة شخص إثر انهيار أتربة عليه داخل مغارة

منذ 3 ساعات
سيارة إسعاف- (أرشيفية)
سيارة إسعاف- (أرشيفية)

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عمان – تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأحد مع وفاة شخص يبلغ من العمر 42 عاما اثر انهيار أتربة عليه داخل مغارة بمنطقة ام قنطرة.
وقالت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني: إن كوادر الدفاع المدني أزاحت الردم وتحرير الوفاة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، واخلت فرق الاسعاف الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي.-(بترا)

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