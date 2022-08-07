جرش يطفئ الشعلة 36 لفعاليات المهرجان بحفل للفنان رابح صقر

معتصم الرقاد



جرش- أسدل مهرجان جرش للثقافة والفنون مساء السبت الستار على فعاليات دورته السادسة والثلاثين، تحت شعار نورت ليالينا، بليلة غنائية أحياها النجم السعودي رابح صقر الذي وجد تفاعلا كبيرا من جمهور المسرح الجنوبي بأدائه.

وأطفأت الشعلة السادسة والثلاثون لفعاليات المهرجان وسط حضور الجماهير ورئيس اللجنة العليا للمهرجان – وزيرة الثقافة هيفاء النجار، والمدير التنفيذي مازن قعوار ومحافظ جرش بالإنابة حمد الكراسنة ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم والنائبين ماجد الرواشدة ونواش القواقزة، إيذاناً بانتهاء فعاليات الدورة التي تواصلت على مدار عشرة أيام من 27 تموز/ يوليو 2022، وحتى السادس من آب/ أغسطس 2022.

ورحب الجمهور بصقر أثناء صعود خشبة المسرح بالتصفيق الحار، حيث له شعبية كبيرة بين الجمهور العربي والخليجي خصوصاً.

واستهل صقر الذي لقبه الفنان السعودي محمد عبده بـ”موسيقار الخليج العربي”، حفل الليلة الأخيرة على الجنوبي بأغنية “الليلة ليلتنا” بلحنها القصير وإيقاعها السريع من كلمات بدر المليحي، متألقاً بصوته الرنان بثاني أغانيه بعنوان: “غربة الزمن” كلمات تركي آل الشيخ وتوزيع المايسترو مدحت خميس.

وخاطب رابح الجمهور، قائلا “أنا اللي مبسوط فيكم أسعدتموني”، وقال: “الليلة كلي لكم لن أخرج من هنا إلا والكل مبسوط”، معبراً عن سعادته الغامرة لمشاركته في فعاليات مهرجان جرش والوقوف على خشبة المسرح الجنوبي لإحياء حفل غنائي فيه والالتقاء بجمهوره الذي يعتبره الركيزة الأساسية في دعم مشواره الفني.

وردد الجمهور معه كل أغنياته التي يحفظها منها : “تصفحيني”، “نوع من البشر”، “مرحبا”، “على كيفك”، وغيرها.

وواصل رابح صقر الذي بدأ التلحين والغناء في العام 1982، وهو في الثامنة عشرة من عمره، يشدو مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو المصري هاني فرحات بتقديم عدد وافر من أغنياته: “أحبك وأحلف”، “كذبة بيضاء”، “ما عاد تسأل”، “ياللي خذيت القلب”، “كذا من ربي حبيته”، “العباة الرهيفة”، “واجد”، “ضعفي محبة”، “الله عليك”، “فاقد شعور” وأغنيات أخرى كثيرة.

وقدم المدير التنفيذي لمهرجان جرش مازن قعوار درع المهرجان للفنان السعودي رابح صقر ورئيس الهيئة السعودية للثقافة والفنون، تكريماً للمشاركة في فعاليات المهرجان لهذا العام.