“جرش” يفتتح فعالياته بصوت “الرومي”ويختتمها ب”العبداللات”

يختتم صوت الأردن الفنان عمر العبداللات فعاليات مهرجان جرش للعام 2021 باحيائه اليوم الختامي لحفلات المهرجان الفنية، والموافق يوم السبت 2/10/2021 على المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية في عرسها السنوي، والذي يشاركة ليلة الحفل الفنانة الأردنية نداء شرارة.

وينتظر أن تحظى هذه الدورة الجديدة لمهرجان جرش للثقافة والفنون تميزاً خاصاً في حفل إفتتاح الحفلات والذي تحييه الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، ومتشرفاً العبداللات “صوت الأردن” بحضورها بين الجمهور الأردني والعربي بالمهرجان وباقي الفنانين العرب المشاركين .

وأن يقوم هو بختام المهرجان مع جمهوره الكبير في الأردن، خاصة وأنه يحمل شعبية كبيرة في المملكة وخارجها، خاصة وأنه يسجل في كل مشاركاته في المهرجان حضوراً وتفاعلاً كبيراً مع أغانيه .

ويعتبر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات من أكثر الفنانين الأردنيين والعرب مشاركةً في مهرجان جرش على مدار سنوات طويلة.

حيث تعود آخر مشاركة له في المهرجان للعام 2019 ، فيما وصفت وسائل الإعلام الأردنية والعربية حفلات العبداللات في جميع مشاركاته في المهرجان بالتاريخية نظراً للحضور الجماهيري الكبير والتفاعل المنقطع النظير.

ومن المتوقع أن يقوم عمر العبدالللات بتجهيز برنامجاً غنائياً يحمل الكثير من المفاجآت الذي بدأ الإعداد لها لتكون حاضرة على خشبة المسرح الجنوبي برفقة فرقته الموسيقية.

وأمام الجمهور الذي ينتظر دائماً الجديد والمميز، وسيقوم بأداء مجموعة من الأغنيات ذات الإنتشار الواسع لأول مرة بشكل حي ومباشر

– الغد.