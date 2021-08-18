جرش.. 100 ألف دينار لفتح وتعبيد شارع المصاول

صابرين الطعيمات

جرش – خصصت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 100 ألف دينار لبلدية المعراض غرب محافظة جرش للعم على فتح وتعبيد شارع المصاول في منطقة الكتة بأسرع وقت ممكن، نظرا لحاجة البلدية لهذا الشارع الذي يخدم الآلاف من السكان وفق رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية المعراض المهندس مظهر الرماضنة .

وقال الرماضنة في حديث لـ “الغد”، إن البلدية تحاول منذ شهور الحصول على هذا العطاء لأهميته وأهمية الشارع في خدمة سكان المنطقة وسوء أوضاعه وبعد الكشف الحسي على الطريق وإنهاء كافة الدراسات اللازمة تم الموافقة على تخصيص المبلغ من قبل وزارة الإدارة المحلية وستقوم البلدية بطرح العطاء وإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن بعد جهود كادر البلدية في الحصول على مخصصات الطريق من الوزارة .

وأضاف الرماضنة أن البلدية ستقوم بتنفيذ كافة المشاريع الضرورية والحيوية والتي توفر خدمات عامة للمواطنين بأسرع وقت ممكن وقبل بدء فصل الشتاء حرصا على توفير الخدمات الحيوية وتخفيف الضرر من سوء أوضاع الطرق .

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