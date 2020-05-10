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جرش:109عينات سلبية لمخالطي سائقين مصابين بكورونا

منذ ساعة واحدة
عينات كورونا

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جرش– قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جرش، الدكتور أحمد القادري، إن 109 عينات تم سحبها من مخالطي سائقي شاحنات مصابين بفيروس كورونا أظهرت نتائجها أنها سلبية.
وأضاف لـ (بترا)، اليوم الأحد، أنه تم إجراء 76 فحص عينة لمخالطي مصاب بلدة الخناصري و33 عينة لمخالطي سائق شاحنة ثبتت إصابته على مركز حدود العمري وهو من سكان محافظة جرش ليصل مجموعها الى 109 وجميعها سلبية.
وأشار الى أن فرق الاستقصاء الوبائي تواصل أخذ العينات العشوائية بما يعادل 200 عينة يوميا للحد من انتشار الفيروس.
(بترا)

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