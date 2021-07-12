جرعة ثالثة من سينوفارم.. شرط دخول الأردنيين للسعودية

عمان-الغد- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السلطات السعودية ابلغتها بالموافقة على دخول الأردنيين من متلقي لقاح سينوفارم الصيني شريطة تلقي جرعة ثالثة محفزة من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ووفق وزارة الخارجية اشترطت السعودية أن تكون الجرعة المحفزة قبل 14 يوما من موعد السفر الى اراضيها، والحصول على شهادة تطعيم مصدقة من الجهات المعتمدة في الأردن.

كما اشترطت التسجيل عبر المنصة الالكترونية قبل 72 ساعة من موعد الوصول، وتحميل تطبيق توكلنا.

وكانت السعودية حدثت نظام التسجيل على البوابة الخارجية للتطعيمات وطريقة إعتماد لقاح كورونا للمسافرين الى السعودية وكذلك المقيمين بإدراج لقاح سينوفارم الصيني ضمن القائمة.

وحدثت السعودية إجراءات الدخول إليها، وسمحت لمن تلقى جرعات من لقاح سينوفارم الصيني أو لقاح سينوفاك الصيني، مع جرعة منشطة من لقاحات استرازينيكا، أو فايزر، أو موديرنا، أو جونسون، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا.