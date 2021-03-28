جرعة واحدة من لقاح فايرز تكفي للحماية من فيروس كورونا

عمان-الغد- كشفت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس



وقررت بريطانيا في ديسمبر تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعا، حيث يقول مسؤولون إنهم واثقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وأسترازينيكا توفران بعض الحماية



وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا وأعلنت الجمعة أن 99 بالمئة من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتيك



وركزت الدراسة على الأطقم الطبية خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر، وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز عربية.