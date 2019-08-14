جرندوقة يظفر بفضية الجائزة الكبرى للجوجيتسو

عمان- الغد- توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو زيد جرندوقة، بالميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى التي استضافتها مدينة باثوم ثاني التايلاندية.

وشارك جرندوقة في منافسات وزن تحت 94 كغم؛ حيث استهل مشاركته بالفوز على الفلبيني باجورو في الدور ربع النهائي ومن ثم تخطى التايلاندي نادتاناي في الدور نصف النهائي قبل أن يخسر في النزال النهائي أمام الكوري الجنوبي هوانغ مينج.

يذكر أن زيد جرندوقة كان قد توج الشهر الماضي بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا والتي واحتضنتها منغوليا ونجح فيها منتخبنا الوطني في حصد 6 ميداليات، من بينها ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزيتان.