جريليش ينتقد محللي الشبكات.. وتيرني يجد مهربا من آرسنال

مدن – تحدث لاعب مانشستر سيتي جاك جريليش، عن التعامل مع محللي الشبكات التلفزيونية.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، أداء رائعا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد موسم أول صعب، عقب انتقاله من أستون فيلا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وسجل جريليش 5 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، واستمتع بمستويات ثابتة لفترة طويلة هذا الموسم.

وسبق لنجم الكرة الأسكتلندية السابق جرايام سونيس، الذي تقاعد مؤخرا من عمله كمحلل في “سكاي سبورتس”، أن قال بأن جريليش “لاعب جيد، وليس لاعبا رائعا”.

ورد نجم سيتي وإنجلترا غريليش في ذلك الوقت بقوله: “لا أعرف ما هي مشكلته معي. إنه دائما ما يقول أشياء عني”.

والآن، في حديثه إلى صحيفة “ديلي ميل”، تحدث جريليش مرة أخرى عما يمثله التعامل مع هجمات النقاد.

وفي إشارة إلى سونيس، قال جريليش: “الطريقة التي يتحدث بها بعض نقاد التلفزيون، لا أستطيع أن ألتقط أنفاسي في بعض الأحيان. وكأنهم لم يلعبوا أبدا بشكل سيء”.

وأضاف: “كان جرايم لاعبا لا يصدق. لكنه اعتاد أن يقول إنني احتفظت بالكرة لفترة طويلة. كنت أقول في نفسي،.. ألعب لصالح أستون فيلا. في كثير من الوقت لم تكن لدينا الكرة، لذلك عندما نحصل عليها، يخبرني المدرب أن احتفظ بها”.

وتابع: “الأمر هو نفسه هنا. الجميع يرى بيب (جوارديولا) مدربا لأسلوب التيكي تاكا، ولكن قبل مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضنا في دوري أبطال أوروبا قال: “أتعلم ما هو امتلاك الكرة؟ يتعلق الأمر بكونك الشخص الذي يحتفظ بالكرة لتهدئة اللعب. تفعل ذلك وتتعرض للنقد. إنه أمر صعب”.

ومضى جريليش ليقول إن الضغط كان أقل، عندما كان يلعب مع نادي الصبا أستون فيلا.

في ذلك الوقت ، لم يكن لاعبا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، ولم يشاهده على التلفاز عدد كبير من الأشخاص كما هو الآن.

وأردف جريليش: “عندما كنت في فيلا، لم يدفع أحد أي أموال من أجلي، لذلك لا يهم إذا لعبت بشكل سيء، كما أن 90 في المائة من المباريات لم تكن مباشرة على التلفزيون لذا لن يلاحظها الناس على أي حال”.

واعترف جريليش بأن الطريقة التي لعب بها، تؤثر على ما إذا كان سيستمع إلى ما قاله النقاد عنه أم لا، وكشف: “الأمر مختلف الآن لكنني سأكون صادقا هنا، إذا لعبت بشكل جيد سأعود إلى المنزل وأشاهد كل شيء وأستمع إلى التعليق وما يقولونه بعد ذلك، إذا لعبت بشكل سيء، فلن أستمع إلى أي كلمة يقولونها .

أستون فيلا مهتم بتيرني

أفادت تقارير صحفية أمس، أن مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، يريد التعاقد مع أحد لاعبي آرسنال الذين لعبوا تحت إشرافه خلال فترة تواجده مع الفريق اللندني.

وذكرت صحيفة “تيليجراف”، أن أستون فيلا، دخل السباق على ضم لاعب آرسنال كيران تيرني البالغ من العمر 25 عاما.

واقتصرت مشاركات نجم سلتيك السابق الأساسية، على 5 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

وبعد إصابة خطيرة في الركبة أدت إلى نهاية مبكرة لمشوار تيرني الموسم الماضي، وقع آرسنال مع أولكسندر زينتشينكو من مانشستر سيتي، واختار المدرب ميكيل أرتيتا اللاعب الأوكراني مرارا وتكرارا بدلا من الأسكتلندي منذ بداية الموسم.

واجتذب تيرني أيضا اهتمام المنافسين على اللقب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ويدرك إيمري أن الفشل في التأهل إلى أوروبا يمكن أن يؤثر على نوعية اللاعبين الذين قد يوقعهم النادي هذا الصيف.

ستام يحذر يونايتد

حذر أسطورة مانشستر يونايتد ياب ستام فريقه السابق، من أن مدافع أياكس يوريان تيمبر “يفتقر إلى العدوانية المطلوبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط المدافع الهولندي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، عندما تم تعيين مدرب أياكس السابق إريك تين هاج للإشراف على الفريق.

ولكن بعد سلسلة من المناقشات خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، فشلت المحادثات بين الطرفين، واتخذ تيمبر قرارا بالبقاء في نادي طفولته.

ويقال أيضا أن ليفربول حريص على ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، لكن قلب الدفاع السابق ستام يخشى أن يواجه تيمبر صعوبة في التعامل مع مهاجمين أمثال هاري كين وإيرلينج هالاند.

وقال ستام لصحيفة “ألجيمين داجبلاد”: “الميزة الكبيرة لتيمبر بالنسبة إلى يونايتد هي أنه يعرف بالفعل تين هاج، والمدرب يعرفه أيضا، نوايا المدرب يعرفها تيمبر، لكن دعونا لا ننسى، هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف: “هناك لا يمكنك أن تكون مهيمنا دائما، عليك أن تقاتل أكثر بكثير ضد مهاجمين مثل هاري كين وإيرلينج هالاند”.

وتابع: “كان الجميع فضوليا أيضا بشأن ليساندرو مارتينيز. اتضح أنه فعل ذلك. مع تيمبر، إنه يفتقد لقدر معين من العدوانية، أو حتى أن يكون لئيما إلى حد ما في طريقة لعبه”.

وأردف: “يتعلق الأمر أيضا، على سبيل المثال، في توجيه الضربة الأولى قبل أن يأتي وقت المواجهات الفردية الحقيقية. يفعل مارتينيز ذلك، ويمكنك تعلم ذلك، لكن يجب أن يكون في داخلك”.

ومع ذلك، يعتقد ستام أن ناديه السابق مانشستر يونايتد، خيار أنسب بالنسبة لتيمبر من ليفربول، وقال: “عليك أيضا أن تنظر إلى التشكيلات وفرصة اللعب، ما يزال بإمكان يونايتد الاستعانة بمدافع إضافي، لأن رفاييل فاران عرضة للإصابة وما يزال هاري ماجواير مخيبا للآمال.

وواصل: “ما أود رؤيته أكثر هو تيمبر كظهير أيمن هناك في يونايتد، حيث لم يقنعني دالوت بدون الكرة وكذلك وان بيساكا مع الكرة”.

ميرسون ينتقد مارسيال

يعتقد نجم آرسنال السابق بول ميرسون، أن أنتوني مارسيال “لا ينبغي أن يلعب لمانشستر يونايتد” بعد هزيمة فريقه 0-1 أمام برايتون مساء الخميس.

وتكبد “الشياطين الحمر” هزيمته الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس، بعد ركلة الجزاء التي نفذها أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 99 ، التي جعلت برايتون ينتزع 3 نقاط في غاية الأهمية.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاج ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية في هذه المباراة، حيث حل آرون وان بيساكا وفريد وأنتوني ومارسيال محل تيريل مالاسيا ومارسيل سابيتزر وكريستيان إريكسن وجادون سانشو على التوالي.

وصنع يونايتد عددا من الفرص الجيدة طوال المباراة، لكنهم افتقر إلى الكفاءة أمام المرمى، تلقى مارسيال انتقادات من العديد من المشجعين نتيجة لذلك.

ميرسون، الذي لعب لآرسنال بين العامين 1985 و1997، انتقد أيضا اللاعب الفرنسي باقتراحه تركه يرحل هذا الصيف.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 55 عاما في مقال له نقلته صحيفة “ذا صن”: “المهاجمون الثلاثة الأوائل لمانشستر يونايتد حاليا هم أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وأنتوني، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات هذا الصيف، مليون في المائة”.

وأضاف: “إنهم يتخلفون 16 نقطة عن مانشستر سيتي في الوقت الحالي، ولن يقترب نفس الفريق الموسم المقبل من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنهم بحاجة إلى هاري كين في خط الهجوم. أنتوني مارسيال.. حقا؟ لا ينبغي أن يلعب لمانشستر يونايتد، آسف”.

من المتوقع أن يغادر مارسيال مانشستر يونايتد عندما تفتح نافذة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى النادي إلى تفريغ تشكيلته من عدة لاعبين.

واقتصر ظهور اللاعب الفرنسي على 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب العديد من الإصابات، لذلك من المفهوم أن تين هاج منفتح للسماح له بالمضي قدما.

ويبحث يونايتد في السوق عن مهاجم جديد قبل فترة الانتقالات المقبلة، ويعتبر نجم توتنهام هاري كين هدفه الرئيسي.

ومن غير المرجح أن يوقع قائد إنجلترا، الذي سجل 25 هدفا في 34 مباراة مع توتنهام بالدوري حتى الآن هذا الموسم، على عقد جديد مع النادي اللندني، ويقال إن مان يونايتد مستعد لتقديم عرض مغر لمحاولة لجذبه إلى “أولد ترافورد”. ومع ذلك، حدد دانييل ليفي رئيس توتنهام سعرا قدره 100 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الإنجليزي. -(وكالات)