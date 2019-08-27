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جريمة قتل في إربد ضحيتها شاب عشريني

منذ ساعتين

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إربد- الغد– أقدم شخص على قتل آخر في العشرينات من العمر بعيار ناري مساء أمس الاثنين في منطقة التطوير الحضري شمال مدينة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه وفور الإبلاغ عن الحادثة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات والبحث عن مطلق النار، فيما شهد محيط مستشقى الأميرة بسمة تعزيزات أمنية بعد أن تم نقل الجثة إليه وتجمهر العشرات من المواطنين.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد مساء أمس بتعرض أحد الأشخاص للإصابة بعيار ناري من قبل شخص آخر، حيث اسعف للمستشفى ومالبث أن فارق الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت لتحديد المشتبه بإطلاق العيارات النارية وجرى إلقاء القبض عليه، إضافة إلى ضبط عدد من الأشخاص كانوا برفقته وما زال التحقيق جار.

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