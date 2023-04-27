جريمة كل 22 دقيقة و57 ثانية في الأردن

موفق كمال– كشف التقرير الإحصائي الصادر عن مديرية الأمن العام عن انخفاض المعدل الزمني لارتكاب الجريمة في الاردن، حيث سجل العام الماضي (2022)، جريمة كل (22) دقيقة و(57) ثانية، فيما بلغ المعدل الزمني لارتكاب الجريمة العام 2021 (25) دقيقة و2 ثانية.

وسجل العام الماضي ارتفاعا طفيفا في ارتكاب الجريمة في المملكة، حيث تعاملت مديرية الامن العام مع (22895) جريمة على الاراضي الاردنية، بفارق 1904 جريمة عن العام (2021) الذي سجلت فيه 20991 جريمة.

وعلى صعيد الجنايات والجنح الواقعة على الانسان فقد تعاملت مديرية الامن العام مع (364) قضية شروع بالقتل، و(49) قضية قتل عمد، (57) جريمة قتل قصد، وجريمتين قتل بالضرب المفضي الى الموت، إضافة الى (43) قضية قتل بالخطأ، ليصل مجموعها الى (1256) جريمة، وتسجل بذلك فارق (169) جريمة بعد ان اعداد الجرائم الواقعة على الانسان في العام سابقه (1087).

وعلى صعيد الجنايات والجنح الواقعة على الاموال، فقد بلغت العام الماضي (15395) جريمة، لتسجل ارتفاعا يصل الى (1410) جريمة، بينما كانت اعداد الجرائم في العام سابقه 2021 (13980)جريمة.

وتنوعت الجرائم الاعتداء على الاموال ما بين السرقة الجنائية والسرقة الجنحوية والاحتيال والشروع بالسرقة.