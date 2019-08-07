جريمة مروعة في عمّان.. قتل زوجته ووضع جثتها في برميل وملأه بالاسمنت

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وبتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨ قام احد الاشخاص بمراجعة مركز امن القويسمة والتعميم بتغيب زوجته عن المنزل ، حيث جرى التعميم عليها من قبل المركز الامني وباشر فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق والبحث عنها

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حول ظروف اختفاء تلك السيدة ، وقع الاشتباه بضلوع الزوج بحادثة الاختفاء حيث جرى القاء القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتلها خنقا بواسطة يديه على اثر خلاف حصل فيما بينهما داخل المنزل وانه قام بعد ذلك بوضع جثتها داخل برميل بلاستيكي ، وغمره بخلطة اسمنتية ونقل البرميل الى المدينة الصناعية في منطقة القويسمة .

وتابع الناطق الاعلامي بانه جرى ابلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان وجود الجثة حيث تم بدلالة المشتبه به العثور على البرميل واخراج الجثة والكشف عليها ، وتم تحويلها للطب الشرعي وجرى تحويل المشتبه به لمدعي عام محكمة الجنايات الكبري والذي قرر توقيفه في خمسة عشر يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة القتل العمد .