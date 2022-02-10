جريمة وحريق يوديان بحياة ثلاثة أشخاص

طلال غنيمات



عمان – وقعت في الأسبوع الماضي، عدة جرائم وقضايا، أبرزها مقتل مواطن في محافظة إربد، ووفاة اثنين في حريق منزل بمادبا، وضبط مليون حبة مخدرة، والقبض على مطلوبين خطرين.

الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، أكد ورود بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد قبل ايام، يفيد بدخول مجهولين وملثمين لمنزل أربعيني في الحي الجنوبي بمدينة إربد وإطلاقهما عيارات نارية عليه ومغادرة المكان.

وأضاف أنه جرى إسعاف الشخص ونقله للمستشفى، لكنه فارق الحياة، وبعد التحقيق، حدد فريق التحقيق هوية مشتبه به وقبض عليه، ليعترف بارتكاب جريمته بالاشتراك مع آخر من أقربائه، وأنهما حضرا لمنزل الضحية ملثمين، وأطلقا النار عليه لخلافات مالية بينهما، وقبض على شريكه، وضبط السلاح الناري المستخدم.

وفي مادبا بمنطقة الخطابية، توفي شخصان وأصيب اثنان بحريق منزل بضيق في التنفس إثر استنشاقهما الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق، فجر أمس، إذ أخمدت فرق الإطفاء الحريق وسيطرت عليه، وأسعف المصابان ونقلا وأخليت الوفاتان إلى مستشفى النديم الحكومي.

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