جريميو البرازيلي يستبعد امكانية التعاقد مع إدينسون كافاني‎

ريو دي جانيرو – استبعد نادي جريميو البرازيلي أن تكون المفاجأة التي أعلن عنها لجماهيره بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عاما على تأسيس النادي هي التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني، موضحا أن المفاجأة الوحيدة تتعلق بسفره إلى تشيلي لاستئناف مشواره في بطولة كوبا ليبرتادوريس أمام أونيفرسيداد كاتوليكا.

وأعلن نائب رئيس النادي، باولو لوز، عن الأمر مساء الأحد بعد تعادل الفريق بهدف أمام فورتاليزا في الدوري البرازيلي، حيث أكد لوز ردا على الأخبار التي كانت تربط النادي بمهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سابقا “بشكل واضح جدا وشفاف، أعلن أنه ليست لدينا مفاجآت يوم الثلاثاء. الشيء الوحيد الجديد يوم الثلاثاء هو السفر إلى تشيلي لمحاولة استئناف كوبا ليبرتادوريس بطريقة قوية”.

من جانبه، أكد مدرب الفريق، ريناتو جاوتشو، أن كافاني يعتبر “الهدية المثالية” لأي فريق يحتفل بيوم تأسيسه، ولكن على جريميو أن يضع قدميه على أرض الواقع.

وأوضح “أي فريق يتمنى الحصول على لاعب مثله، ولكن قيمته تفوق قدرات جريميو بكثير. كافاني هو الحلم المثالي لأي مدرب. بالطبع هو الهدية المثالية لناد يحتفل بيوم تأسيسه، ولكن لا يمكننا أن نحلم. كانت هناك مفاوضات، والأرقام كبيرة للغاية. ربما يستطيع فلامنجو إبرام صفقة مثل هذه”.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن عن رحيل كافاني بنهاية عقده في يونيو/حزيران الماضي بعد 7 مواسم ارتدى فيها القميص الباريسي، ووضع نفسه على راس قائمة هدافي الفريق برصيد 200 هدفا خلال 300 مباراة. (إفي)