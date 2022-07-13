“جريين جو”.. تطبيق ذكي يخدم الاقتصاد والناس والبيئة

إبراهيم المبيضين

عمّان- قليلة هي الأفكار الابتكارية التي طوعت التقنية لخدمة وتحقيق أكثر من هدف في منصة واحدة، فمع انتشار الهواتف الذكية وتطوير تطبيقاتها لتدخل كل تفاصيل حياتنا اليومية، تحرك رياديون لاستغلال المشهد والخروج بافكار وتطبيقات توفر فرص العمل ومصادر الرزق لشرائح من المجتمع من جهة وتخدم البيئة وتحافظ عليها من جهة اخرى.

من هذه التطبيقات تطبيق “جريين جو” الذي يعمل كوسيط يساعد الأشخاص والمنازل والشركات على إعادة التدوير “ورق وكرتون وبلاستيك ومعادن وملابس” وتحقيق مبالغ مالية تحفيزية حسب الأوزان عن طريق ربطهم مباشرة مع أصحاب سيارات نقل الذين يحصلون بدورهم على دخل من كل طلبية لقاء نقل هذه المواد والنفايات من الناس إلى المصانع والمؤسسات التي تعمل في مجال اعادة التدوير.

وقال المؤسس وصاحب فكرة “جريين جو” المهندس أسامة الغويري بان التطبيق الذي انطلق قبل نحو عامين يتوافر اليوم في المتاجر الالكترونية “الاي اوه اس” و”الاندرويد” وهو ببساطة يمكن الناس والمؤسسات التي ترغب في التخلص من النفايات والتدوير “ورق وكرتون وبلاستيك ومعادن وملابس من اجراء طلبيات للكميات الموجودة لديهم وايصالهم خلال فترة يومين بسائقي سيارات متوسطة الحجم تتبع التطبيق ليصلوا اليهم في بيوتهم ومؤسساتهم ويستلموا الطلبيات التي يجري توصيلها بعد ذلك مع مصانع يتعامل معها “جريين جو” وتعمل في مجال اعادة التدوير.

وأكد الغويري، بان المشروع “يمثل حلا بيئيا واجتماعيا معا عن طريق توفير فرص عمل منتظمة لأصحاب سيارات النقل والمحافظة على البيئة وتقليل كمية النفايات الذاهبة للمكبات، إلى جانب لعبه دورا في توفير مصادر دخل للناس الراغبين في التخلص من النفايات، وتوفير دخل مستقر لسائقي السيارات، علاوة على توفير الوقت والجهد وزيادة فعالية وعمليات المصانع التي تعمل على اعادة التدوير”.

واشار الغويري إلى ان التطبيق اليوم يخدم حوالي 9 الاف منزل، وحوالي 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال سبع سيارات نقل، وفي الجهة الاخرى يتعامل مع ثلاثة مصانع مختصة باعادة التدوير.

وبين ان التطبيق يسهم في توعية الناس ونشر ثقافة اعادة التدوير والتخلص منها باقصر وقت وجهد، حيث تمكن “جريين جو” من انطلاقته قبل اكثر من عامين من التعامل مع اكثر من الف وثلاثمائة طن من المواد القابلة لاعادة التدوير.

واشار إلى اهمية الشراكات مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق عمل التطبيق وخدمة الناس في المناطق النائية وتوفير فرص العمل، حيث عقدت الشركة مؤخرا اتفاقا مع وزارة البيئة و”اليوان دي بي” لاعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية.

وعن خطط الشركة للمرحلة المقبلة قال الغويري بان ” جريين جو” لديها خطة طموحة بعدة محاور حيث تسعى للتركيز على تسويق التطبيق والتوعية باهميته للاقتصاد والبيئة، والتوسع جغرافيا في مناطق جديدة مثل محافظات الشمال ومادبا والمفرق والازرق، وزيادة عدد السائقين والسيارات التي تقدم خدمات الشركة وتدريبهم للعمل بمستويات جودة عالية.

واشار الغويري إلى ان الشركة من جهة اخرى تخطط لتطوير التطبيق باعتماد التقنيات الحديثة وتحسين تجربة المستخدم عليه، وتوفير عمليات الدفع الالكتروني، وإضافة مواد جديدة إلى قائمة الموارد التي يتعاطى معها التطبيق لاعادة تدويرها مثل الخبز والملابس والاقشمة بانواعها المختلفة، إلى جانب خطط لمساعدة سيدات يعملن في مجال التصميم والخياطة لطرح وتسويق منتجاتهن عبر “جريين جو”، وبالتالي فتح باب رزق جديد لهن.

وعن أبرز انجازات التطبيق بين الغويري ان الشركة حصلت على جائزة الملكة رانيا للريادة، وعلى جائزة اليونسيف “بصمتي”، كما حصلت مؤخرا على تمويل من “جيدكو” كواحد من افضل المشاريع في محافظة الزرقاء، لافتا إلى سعي الشركة للحصول على استثمارات وتمويل المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق عملها.

واكداهمية فريق العمل في الشركات الناشئة وانسجام جهودهم لانجاح العمل، مبينا ان فريق ” جريين جو” يتكون من ستة افراد يديرون التطبيق من بينهم شريكتين مؤسستين: المهندسة سناء طعان، والمهندسة سارة العموش، فيما يدير العمليات اشرف الزغول ، لافتا في الوقت نفسه إلى اهمية تدريب السائقين العاملين على عمليات التطبيق والتعامل مع الناس، كوسيلة اساسية لانجاح مساعي وخطط الشركة وتوسعها في المستقبل.

والمهندس أسامه تيسير الغويري، ابن الـ 28 سنة حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الهاشمية، عمل في مجال التصميم المعماري والابنية الخضراء في القطاع الخاص لمدة سنتين.