“جزاء اربد” تقضي بحبس متهم بإطلاق عيارات نارية 6 شهور

احمد التميمي

إربد – قرر قاضي صلح جزاء اربد أيمن إبراهيم الحراحشة الحكم على متهم بالحبس مدة 6 أشهر ومصادرة السلاح النارية بتهمة إطلاق العيارات النارية بدون داع وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وتتلخص وقائع الدعوى انه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية وبناءا على المعلومات الى منظمي الضبط بقيام المشتكي بإطلاق عيارات نارية وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص تشكلت القضية وجرت الملاحقة.

وقرر القاضي الحراحشة وعملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكي علية بجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع بحدود المادة (1/330 مكررة) من قانون العقوبات والحكم علية عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة 3 شهور ومصادرة السلاح والعتاد المضبوط.

وعملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكي علية بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص بحدود المادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم علية عملا بأحكام المادة (11/د) الحكم علية بالحبس لمدة 3 أشهر ومصادرة السلاح والعتاد المضبوط.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات الصادرة بحق المشتكي علية لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ هي الحكم علية بالحبس مدة 6 شهور ومصادرة السلاح الناري.

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