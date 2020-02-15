جسر مشاة بشارع الملكة رانيا غربي العاصمة يتحول إلى مكرهة صحية جراء انعدام اهتمام أمانة عمان الكبرى به. ويوجد في عمّان أكثر من مائة جسر بين إسمنتي وحديدي؛ إذ تتوزع في مواقع تأخذ بالاعتبار سعة الشارع التنظيمية وسرعة المركبات وحركتها، ووجود الأحياء السكنية، المدارس، المراكز الصحية وأماكن العبادة، وتخصص “الأمانة” 500 ألف دينار سنويا لتنفيذ ما بين 8 و10 جسور مشاة في العاصمة.-(تصوير: ساهر قدارة)