جعنيني يدعو للاستثمار السياحي في مادبا

محمد أبو الغنم

عمان – دعا مدير سياحة مادبا وائل جعنيني المستثمرين إلى الإستثمار في المحافظة في ظل توفر بيئة خصبة على حد قوله.

وبين جعنيني أن مادبا يمكن أن تستوعب مشاريع استثمارية جديدة بمختلف المجالات السياحية.

وأكد أن الحركة السياحية في المحافظة نشطة جدا منذ العام الماضي، فيما أشار إلى أنه يوجد أكثر من 100 منشأة سياحية في المحافظة تستقبل زوارها.

وقال جعنيني إن مادبا تضم أكثر من 17 فندقا من مختلف الفئات يضمون نحو 540 غرفة بسعة تتجاوز 1000 سرير.

وأكد وجود أكثر من 25 مطعما سياحيا في مادبا وهي مطاعم معروفة على مستوى المملكة وتستقبل الضيوف من مختلف دول العالم.

وأشار جعنيني إلى وجود أكثر من 19 مشغلا متخصصا في القطاع السياحي خاصة في الرسومات الفسيفسائية وغيرها من الصناعات المعنية بالسياحية. وبين ان محافظة مادبا تضم نحو 8 مكاتب سياحة وسفر تعمل بشكل ممتاز في كافة اشكال الحجوزات.

وأوضح ان القطاع السياحي في محافظة مادبا يشغل أكثر من 675 عاملا غالبيتهم من المجتمع المحلي واصبحوا خبراء في مجال السياحة.

وأضاف أن مادبا تضم أكثر من 25 دليلا سياحيا متخصصين في عملهم ويتقنون 10 لغات وهم من الادلاء المعروفين على مستوى المملكة.