جفاف العين.. الأسباب والعلاج

الغد- يندرج جفاف العين ضمن المتاعب الصحية‬ ‫الشائعة، ويرجع لأسباب عدة مثل التقدم في العمر والعمل لمدة طويلة‬ ‫أمام شاشة الحاسوب. ويمكن مواجهة جفاف العين من خلال القطرات والمراهم‬ ‫المحتوية على الكورتيزون. ‬

و‫قال طبيب العيون الألماني البروفيسور فيليب ستيفن- كما نقلت الجزيرة- إن جفاف العين له‬ ‫أسباب عدة، مثل تراجع إنتاج الطبقة الدمعية بسبب التقدم في العمر أو‬ ‫تعاطي أدوية معينة مثل حاصرات البيتا ومضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل.‬

ومن الأسباب الأخرى لجفاف العين العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب،‬ ‫وارتداء العدسات اللاصقة بشكل مستمر.‬

‫كما قد يكون جفاف العين عرضا مصاحبا لبعض الأمراض مثل قصور النظر وداء‬ ‫السكري والروماتيزم والمرض الجلدي المعروف باسم “الوردية” أو نتيجة‬ ‫مترتبة على العلاج الكيميائي. ‬

قطرات ومراهم‬

‫ومن جانبه، قال طبيب العيون الألماني لودغر فولرينغ إنه يمكن مواجهة جفاف‬ ‫العين بواسطة القطرات، التي تعمل على تحفيز إنتاج الطبقة الدمعية وتخفيف‬ ‫المتاعب المصاحبة للجفاف كالاحمرار والحرقان والحكة. ‬

‫كما يمكن اللجوء إلى المراهم المحتوية على الكورتيزون (ولكن بعد استشارة الطبيب). وقد يتطلب الأمر‬ ‫أيضا علاج حواف الجفن، على سبيل المثال في حال انسداد منافذ السائل‬ ‫الدمعي بسبب الإفرازات.‬

‫وللوقاية من جفاف العين والمتاعب المصاحبة له، ينبغي أخذ فترة راحة من‬ ‫وقت لآخر أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب من أجل إراحة العين مع مراعاة‬ فتح وغلق الجفن والنظر إلى الأفق من وقت لآخر.‬