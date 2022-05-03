جفاف بحيرة يكشف “مفاجأة صادمة” في القاع

يحمل الجفاف التاريخي في الغرب الأميركي مفاجآت، فقد عُثر على هيكل عظمي يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي في برميل معدني على الأرضية الجافة لبحيرة اصطناعية قرب لاس فيغاس، فيما حذرت الشرطة من اكتشافات صادمة أخرى مقبلة.

في بحيرة ميد، أكبر خزان للمياه في الولايات المتحدة والذي انخفض مستواه بشكل كبير تحت تأثير الجفاف المزمن، عُثر على الجثة، الأحد، من جانب ركاب قوارب استجمام داخل صندوق صدئ عالق في التراب.

واستنادا إلى المقتنيات الشخصية الموجودة في البرميل مع الجثة، تعتقد شرطة لاس فيغاس أنها عائدة إلى شخص قُتل في الثمانينيات.

ولم يُكشف عن أسباب الوفاة ولا طبيعة المقتنيات من جانب المحققين الذين لم يتعرفوا بعد على الضحية.

وقال الضابط في شرطة لاس فيغاس راي سبنسر: “هذه قضية صعبة للغاية”. وكالات