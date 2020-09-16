جلسات تدريبية حول الكتاب العالمي “ارتقاء الأعمال”

عمان – أعلنت شركة بيتر بيزنس اليوم عن تنفيذ سلسلة من الجلسات التدريبيّة الإلكترونيّة حول الكتاب العالمي “ارتقاء الأعمال” الذي ألفه المؤلف العالمي فيرن هارنيش، وترجمه الدكتور سهيل جوعانة.

وتستهدف الجلسات الرياديين الشباب في الأردن بهدف توسعة مهاراتهم وتنمية قدراتهم فيما يتعلّق بمبدأ التوسع والنمو في الشركات، وخاصّة أن الكتاب يعتبر من أشهر الكتب التي تستهدف الرياديين وأصحاب الشركات عالميًا.

وقال جوعانة من جهته: “إن العمل على ترجمة كتاب ارتقاء الأعمال كان مملوءًا بالشغف، لأن Better Business تعمل دائمًا على توسعة مهارات الأفراد وتنمية قدراتهم، وهذه الفرصة أكدّت وعززت مهمتنا كثيرًا”. وأضاف إن: “النسخة العربية من هذا الكتاب ستساعد القرّاء في جميع أنحاء العالم العربي على فهم مبدأ التوسع والنمو في الشركات، ولقد قمنا بتطوير الكتاب بطريقة تتحدث مباشرة مع الرياديين”. واختتم “إن هذه الدورات التدريبية التي تستهدف رواد الأعمال، تهدف لتشجيع أصحاب الشركات على التفكير في التوسع وليس النمو فقط، ولكن هذه القرارات تتطلب عقلية ومهارات معينة لتحقيقها”.

الجدير ذكره أن شركة بيتر بيزنس أطلقت الكتاب في حفل إطلاق افتراضي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، تم على هامشه تنفيذ جلسة حوارية شارك فيها قادة وخبراء في مجال الريادة، وسلّطت الضوء على قضايا توسع ونمو الأعمال. هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجلسات الإلكترونية قريباً، وأن الكتاب متاح حاليًا للبيع من خلال موقع Jabal Amman Publishers وفي بعض المكتبات المحلية.

