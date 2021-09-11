جلسة حوارية عن أهمية الأحزاب في “الشرق الأوسط”

عمان- الغد- قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط، الدكتور يعقوب ناصر الدين، أثناء جلسةٍ حوارية مع كلية الأعمال، إن الدولة التي لا تواكب المنظور التكنولوجي والمعرفي والفكري العالمي، فإن مصيرها الفشل.

وبيّن الدكتور ناصر الدين وهو عضو في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن نجاح الدولة في صياغة نموذجٍ تخاطبيٍ تنمويّ مع مواطنيها يعتمد على الأحزاب والحكومات البرلمانية، مشيرًا إلى أهمية انتشال الأحزاب للدولة من القاع.

ونوّه الدكتور يعقوب إلى أهمية تمثيل الحزب لكافة أطياف المجتمع الأردني حتى لا يكون مصيره الفشل، وأن ذلك يكون بتمثيله لعدد من المحافظات، فليس من المنطقي أن تكون نسبة المحافظات التي يمثلها الحزب 10% فقط من السكان.

وأشار إلى تقديمه لورقة تُبين أهمية دور الجامعات في مجال التنمية السياسية، وأنه لا بد من تحويلها إلى ساحة فكرٍ تبني شخصية الطالب وتصقلها سياسيًا، حقوقيًا، وفكريًا، مؤكدًا أن الجامعة تعد منبرًا حساسًا لا مجرد مكانٍ للدراسة.

وعن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قال بأنه لم يتم التوافق على المخرجات النهائية لقوانين الانتخاب، الأحزاب، الإدارة المحلية، وتمكين المرأة، نافيًا تهم التيار المعاكس التي تحاول عرقلة عملها بقولها إن اللجنة جاءت بالمظلية.