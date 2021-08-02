جلسة الحكام تقر باخطاء تحكيمية في الدوري

عمان -الغد – كشفت جلسة تقييم الحكام التي عقدت الأحد، عن عدد من القرارات الخاطئة للحكام، خلال إدارة مباريات الأسابيع من التاسع وحتى الحادي عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

ووفق المعلومات فإن الجلسة التي تواجد فيها الحكام ومسؤولي التحكيم فقط، شهدت الاقرار بخطأ الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء لفريق سحاب أمام الوحدات.

كما أقرت الجلسة بخطأ الحكم في عدم طرد لاعب الوحدات فراس شلباية في المباراة امام الجزيرة، حيث أثبتت الاعادة ان الالعب كان يستحق الطرد، وهو ما لم يفعله الحكم.

واقرت اللجنة ايضا بعدم وجود ركلة جزاء لشباب العقبة على الوحدات، فيما كان قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للوحدات في نفس المباراة صحيحا.

الجلسة خرجت بنتيجة ايضا، أن قرار الحكم باحتساب ركلتي جزاء لفريق الرمثا أمام معان كان صحيحا.

الجلسة أكدت ايضا بعدم وجود ركلة جزاء لفريق الجليل، في مباراته أمام الفيصلي.