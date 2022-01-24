جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم ولجان نيابية تواصل اجتماعاتها

يعقد مجلس النواب عند الساعة العاشرة والنصف، صباح اليوم الاثنين، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة قرار اللجنة النيابية المشتركة “المالية، والاقتصاد والاستثمار”، والمتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وقرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي إدراج بند ما يستجد بداية الجلسة ولمدة ساعة واحدة فقط ضمن الملحق رقم 4.

إلى ذلك، قرر رئيس اللجنة المالية النيابية النائب المهندس محمد السعودي دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع لبحث أعمال تهم اللجنة.

كما تعقد اللجنة الادارية النيابية بدعوة من رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة اجتماعا بحضور مسؤولين حكوميين لبحث ملف شراء الخدمات في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ونقل موظفين من المؤسسة إلى مؤسسات رسمية أخرى.

وتجتمع لجنة فلسطين النيابية بدعوة من رئيسها النائب محمد الظهراوي لمناقشة ملف تهجير أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس الشريف من منازلهم، اضافة الى لقاء مع ممثلين عن أهالي منطقة عين كارم.-(بترا)