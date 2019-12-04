جلسة حوارية بين طلبة من مؤسسة نقل و”دلتا للتأمين”

عمان – نظمت مؤسسة إيليا نقل بالتعاون مع شركة دلتا للتأمين، وهي احدى الشركات الداعمة لعدد من طلبة المؤسسة في الجامعات بتغطية تكاليف دراستهم، جلسة حوارية هدفت لتوسيع آفاق الطلبة في مجالات الاقتصاد والأعمال ومناقشة الفرص المتاحة أمامهم في سوق العمل.

وشارك في الجلسة المدير العام لشركة دلتا للتأمين رجائي نورسي والعديد من موظفي الشركة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل غسان نقل وفريق إدارة المؤسسة.

وثمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايليا نقل غسان نقل دعم شركة دلتا للتأمين من باب مسؤوليتها المجتمعية للمساهمة مع مؤسسة ايليا نقل في تحقيق حلم العديد من الشباب الاردني الطموح في اكمال مسيرتهم الاكاديمية ومن ثم الالتحاق بسوق العمل في مهنة او وظيفة تؤمن له العيش الكريم، مشيرا الى سعي المؤسسة المتواصل نحو احداث التغيير الايجابي عند الشباب من خلال التشبيك والشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعميم الفائدة وتعظيمها. من جانبه، قال مدير عام شركة دلتا للتأمين رجائي نورسي :”تأتي شراكتنا مع مؤسسة إيليا نقل إيماناً منا وحرصاً على تجسيد شعارنا “تفاءل بالغد” ليس من خلال تقديم منتجات تأمينية فحسب وإنما التزاماً منا بخدمة المجتمع في جميع المجالات عامةً وفي مجال التعليم خاصةً وذلك لأثره الكبير والواضح على تعزيز نمو مستقبل أفضل للشباب وإسهامه بتنمية مستدامة للمجتمع.

من جانبهم أعرب الطلبة عن امتنانهم لمؤسسة إيليا نقل وشركة دلتا للتأمين على دعمهم لهم من خلال تأمين مصاريفهم الجامعية، مبينين أن الدعم لم يكن من وجهة نظرهم من الناحية المادية فقط بل انه وسع آفاقهم ومداركهم وصقل مهاراتهم من خلال الدورات والبرامج التدريبية المختلفة التي التحقوا بها من خلال المؤسسة.