جلسة رقابية للنواب غدا أدرج عليها 23 سؤالا نيابيا ورد حكومي

جهاد المنسي

عمان- يعقد مجلس النواب صباح الغد جلسة رقابية أدرج على جدول أعمالها 23 سؤالا نيابيا ورد حكومي عليهما، بعضها مؤجل من الجلسة الرقابية الماضية بناء على طلب النواب وقت ذاك.

فقد اردج 3 اسئلة مؤجلة من جلسة سابقة منها رد وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب محمد العلاقمة، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب عيد نعيمات، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جواباً على سؤال النائب هيثم الزيادين.

كما ادرج على جدول الاعمال رد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب موسى هنطش، ورد وزير البيئة جواباً على سؤال النائب محمد السعودي، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب علي الطراونة، ورد وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والتموين جواباً على سؤال النائب خليل عطية، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب صالح العرموطي، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب فواز الزعبي.

كما اردج رد وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار جواباً على سؤال النائب عمر العياصرة، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب خالد الشلول، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب حسن الرياطي، ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية جواباً على سؤال النائب هايل عياش، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب حسين الحراسيس.

كما اردج رد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب جعفر الربابعة، ووزير الصحة جواباً على سؤال النائب عبد الحليم الحمود، ووزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب عبير الجبور، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب وائل رزوق، ورد محافظ البنك المركزي جواباً على سؤال النائب عائشة الحسنات، ورد وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على النائب شادي فريج، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة جواباً على سؤال النائب محمد الظهراوي، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب بلال المومني، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب رائد الظهراوي.

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