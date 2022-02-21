جلسة شعرية بعنوان “ركوة على ضفاف الشعر” بإربد

إربد- نظمت مبادرة “إربد تقرأ”، وبالتشارك مع جمعية شباب البلد للثقافة المجتمعية، والدائرة الثقافية التابعة لبلدية إربد الكبرى في قاعة المؤتمرات في البلدية، جلسة شعرية شبابية بعنوان “ركوة على ضفاف الشعر”، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من داخل محافظة إربد.

وقدم الشاعر حمزة بني ياسين، محمد مياس، رؤيا الشوحة، حسين عبدالله الجمرة، حمزة جمعة، يرافقهم عازف الجيتار الفنان مؤيد التهتموني، مجموعة من القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية والنثرية المنوعة، التي نالت استحسان الجمهور. رئيس مبادرة “إربد تقرأ”، محمود العلاونة، قال “إن الجلسة تبشر بولادة مجموعة من الشعراء الشباب، الذين يمتلكون ناصية للشعر”. فيما قدمت المدربة سجى الصفوري كلمة باسم الهيئات المنظمة تحدثت فيها عن أهمية دعم المواهب الشبابية المختلفة والعمل على متابعتها وتطويرها.