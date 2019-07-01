جلسة علنية بقضية الدخان غدا

عمان- قال رئيس محكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري، الدكتور محمد العفيف: إن المحكمة ستعقد جلسة علنية غدا الثلاثاء لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة بقضية الدخان.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى الآن إلى 26 شاهد إثبات نيابة عامة، وفي القضية 141 شاهداً، و29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة، و24 شركة منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة.

وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين التي منها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.-بترا