جلسة لمناقشة قانون الاستثمار في منتدى السياسة العامة

محمد أبو الغنم- قال رئيس منتدى السياسة العامة، خالد البكار إن قانون الاستثمار يحتوي على العديد من الملاحظات ويجب مناقشتها.

وأضاف البكار أن “الحكومة قامت بعمل حوار لمناقشة بعض الملاحظات الموجودة في القانون وأخذت تلك الملاحظات بعين الاعتبار”.

من جهته، قال وزير التخطيط ناصر الشريدة خلال مناقشة المنتدى للقانون إن يجب إزالة المعيقات أمام الاستثمار في الأردن، مؤكدا على أهمية “تسهيل الخدمات للمستثمر لجذب أكبر عدد من المستثمرين”.

كما أكد أن “إعطاء الرخصة الذهبية للمستثمر تساعد في تعزيز البيئة الاستثمارية”.

وأشار الشريدة إلى أن “تعاقب الحكومات خلق عدم استقرار في منظومتنا التشريعية لذا جاء في مشروع القانون ثبات واستقرار تشريعي لمدة 7 سنوات منذ تاريخ انشاء المشروع وهذا يخلق بيئة آمنة للمستثمر”.

من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خير أبو صعيليك، إن هناك وجبة قوانين ثانية بعد إنهاء الوجبة الأولى التي ضمت قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وقانون المنافسة وقانون الشركات.

وأكد أبو صيعيلك “وجود قوانين مضيئة في مشروع القانون خاصة السياسة الاستثمارية وهي المرة الأولى التي تهتم فيها الحكومة”، مشيرا إلى “وجود وزير الاقتصاد الرقمي في مجلس الاستثمار”.

وبين أبو صعيليك غياب القطاع الخاص من لجنة الحوافز، معتبرا أن “أكبر عائق للاستثمار هي البيروقراطية ويجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.