جلسة نقاشية تطالب بمزيد من الحساسية للنوع الاجتماعي في الإعلانات

رانيا الصرايرة

عمان – دعت جلسة نقاشية الى وضع الإعلانات تحت المجهر بشكل أكبر لمراقبة مدى حساسيتها للنوع الاجتماعي، مؤكدة ان بعض وسائل الإعلام والمعلنين على ترسيخ الصور النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، كإظهار النساء والفتيات على أنهن في مرتبة أدنى من الرجال والفتيان، أو أن لهن أدواراً محدودة في المجالين الاجتماعي والمهني وتغُيب مهاراتهن وكفاءاتهن الفعلية، وتكرس أدوارهن الإنجابية بإعتبارها الأدوار الوحيدة لهن في المجتمع دون أي إعتبار لأدوارهن الإنتاجية ومشاركتهن في الحياة العامة.

وناقش المشاركون في الورشة التي عقدتها الكترونيا جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” وحملت عنوان “الإعلانات الحساسة للنوع الاجتماعي” مقترحات لتعزيز وجود الإعلانات الحساسة للنوع الاجتماعي مثل تطوير وتوحيد النصوص في التشريعات والسياسات المتعلقة بالاعلانات لتكون حساسة للنوع الاجتماعي، حيث أظهرت ورقة سياسات أعدتها “تضامن” بأن معظم التشريعات والسياسات الحالية في الاردن والمتعلقة بالاعلانات غير حساسة للنوع الاجتماعي، كما أنها تستخدم عبارات مختلفة فيما بينها، وهي عبارات فضفاضة تحتمل تفسيرات متباينة، كما أظهرت ضعفا شديدا في ملاحقة وسائل الاعالم أو المعلنين قانونيا في حال ارتكاب أي منهم مخالفات لتلك النصوص.

وقالت الورقة، التي عرضها مدير “تضامن” منير دعيبس، السياسات الحالية، وإن كانت في بعضها أكثر التزاما بحماية حقوق النساء والاطفال تحديدا سواء في المجال الإعلامي أو الاعلاني، الا أنها لم تكن حساسة للنوع الاجتماعي خاصة في إطار الإعلانات.

وعليه، ترى الورقة ان تطوير وتوحيد النصوص في التشريعات والسياسات المتعلقة بالاعلانات لتكون حساسة للنوع الاجتماعي، يبدو ملحا “في ظل التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها وسائل الاعلام المختلفة والمعلنين، الى جانب الصور النمطية التي تكرسها وتديمها هذه الإعلانات”.

ولفتت الورقة الى مجموعة من التشريعات الأردنية المتعلقة بهذا المجال مثل: نص الفقرة (ل) من المادة (8) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 على أنه: “يكون المدير مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية: إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية”. أما الفقرة (س) من ذات المادة فتنص على: “إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية”.

وينص البند (1) من الفقرة (ل) من المادة (20) من القانون على: “التزام المرخص له بإحترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير”. أما البند (2) فينص على: “عدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية أو الإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.” وينص البند (4) على: “عدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك.”

وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة عند مخالفة القانون، فقد نصت الفقرة (ب/1) من المادة (29) من القانون على أنه : “يعاقب كل من المرخص له إذا مارس أعمال البث أو المسجل لإعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة”. وينص البند (2) على أنه: “تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال إستمرار المخالفة أو تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير إلغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.”

تنص المادة (6) من تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية رقم (1) لسنة 2006 على أنه: “على جهات البث إحترام العادات والتقاليد الأردنية وتعزيز الأخلاق العامة.”

وتنص المادة (13) من ميثاق الشرف الصحفي على أنه: “للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون عدم استغلال المرأة بإعتبارها جسداً للإثارة، والدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها.”

وتنص الفقرة (23) على أن: “يراعي الإعلامي في مادته الإعلامية التي تبث في وسائل الإعلام عامة والموجهة للأطفال خاصة، حماية الأطفال من المواد التي تؤثر سلباً على نموهم النفسي، كما يمتنع عن استغلال الطفل أو المرأة بطريقة غير لائقة في أي مادة إعلامية أو إعلانية.”

وتشير تضامن الى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) نصت وفي هدفها الإستراتيجي الثالث حول “الأعراف والاتجاهات والأدوار الإيجابية تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” بأن مُخرجها الأول سييكون “الأعراف والأدوار الاجتماعية الإيجابية مدرجة في التعليم الرسمي ومصادر التعلم غير الرسمي وفي الإعلام والخطاب الديني والمجتمعات المصغرة”.