جلسة نيابية رقابية غدا تتضمن ردا حكوميا على 25 سؤالا نيابيا

جهاد المنسي

عمان- يعقد مجلس النواب صباح الغد جلسة رقابية ادرج على جدول أعمالها 25 سؤالا نيابيا ورد حكومي عليها، حيث ادرج عليها رد وزير الادارة المحلية على سؤال النائب اسماعيل المشاقبة، ورد الوزير نفسه على سؤال النائب عطا ابداح .

كما أدرج عليها رد وزير الثقافة جواباً على سؤال النائب محمد الشطناوي، ورد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب محمد العلاقمه، ورد الوزير نفسه على سؤال النائب خالد ابو حسان، ورد وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جواباً على سؤال النائب هيثم الزيادين، ورد وزير الدولة لشؤون الاعلام جواباً على سؤال النائب فواز الزعبي.

ورد وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على سؤال النائب جعفر الربابعة، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب افايزة عضيبات، ورد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب خير ابو صعيليك، ورد الوزير نفسه جواباً على سؤال سعادة النائب احمد الخلايلة، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب علي الطراونة، ورد رئيس الوزراء ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي جواباً على سؤال النائب زينب البدول.

كما ادرج ايضا رد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب فراس العجارمه، ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب وائل رزوق، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب اندريه حواري، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب محمود الفرجات، ورد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية جواباً على سؤال النائب طالب الصرايرة، ورد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب مجحم الصقور، ورد الوزير نفسه جواباً على سؤال النائب اسماء الرواحنة، ورد وزير الصحة جواباً على سؤال النائب احمد عشا، ورد وزير المالية ووزير العمل جواباً على سؤال النائب مياده شريم.

كما ادرج رد رئيس الوزراء ومرفقه كتاب امين عمان جواباً على سؤال النائب صفاء المومني، ورد وزير الصحة وكتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على سؤال النائب يزن شديفات، ورد رئيس الوزراء ومرفقه كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على سؤال النائب نصار الحيص.

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