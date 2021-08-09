العرموطي: من حق أهل عمان اختيار عمدتهم

عمان- طالب النائب صالح العرموطي برد مشروع قانون أمانة عمان واعتبره مخالفا للدستور، رافضا منح أمين عمان صفة مطلقة، قائلا: “من حق أهل عمان اختيار عمدتهم”.

جاء ذلك خلال عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة نيبابية في الدورة الاستثنائية، لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان.

فيما تحدث النائبان احمد عشا واحمد القطاونة عن تهميش لدور محلس الأمانة.

ويبحث النواب خلال جلستين، استكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى، اعتبارا من قرار اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.

وتجتمع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة موضوع حصول طلاب الجامعات على لقاح كورونا وفقا لأمر الدفاع رقم 32.

وتناقش لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.