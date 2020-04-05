“جلفار” تعيّن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لدفع التحوّل التشغيلي ودعم النمو

الرئيس التنفيذي المعيّن حديثًا يتعهّد بدفع التركيز الاستراتيجي الجديد لشركة الأدوية الإقليمية العملاقة

رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة) – أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين الدكتور عصام فاروق رئيسًا تنفيذيًا، في ظل برنامج التحوّل الريادي الذي تقوده الشركة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

وسوف يقود د. عصام، الذي يتمتّع بأكثر من 27 عامًا من الخبرة، نموّ شركة “جلفار” وتطوّرها من خلال التزامها المستمر برفع مستوى منشآتها وعملياتها وممارساتها وبنيتها التحتية بشكل يضمن استمرارية الشركة بمتانة خلال عام 2020 والسنوات المقبلة. وسوف يساهم د.عصام في ترسيخ موقع “جلفار” في السوق كشركة رائدة في مجال الأدوية في المنطقة، عبر العمل على إتمام مهمتها في توفير الحلول عالية الجودة وتعزيز صحة الناس على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جهته، قال سمو الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة “جلفار”: “إن السجل الحافل للدكتور عصام في مجال صناعة الأدوية بالإضافة إلى خبرته الواسعة في مجال صناعة الأدوية في كل من الأسواق الراسخة والناشئة، خبر دليل على قيادته عمليات التحوّل الرائدة في الأعمال، بالإضافة إلى تخطيطه الاستراتيجي وضمان مراحل تنفيذ الاستراتيجيات. كما من شأن قدرته في إدارة منظمة متنوعة ودفعها إلى النجاح وتعزيز أعمالها وسط بيئات صعبة ان يضمن التأثير الضخم لـ”جلفار” في الأسواق الـ 50 حيث نعمل في جميع أنحاء العالم”.

وقبل تعيينه في “جلفار”، تبوّأ د. عصام منصب الرئيس التنفيذي لشركة “الكندي” للمنتجات الصيدلانية، حيث تسلّم إدارة الشركة منذ إنشائها عام 2006. وعبر قيادته الاستثنائية، شهدت الشركة نموًا استثنائيًا حيث أصبحت ثاني أكبر شركة أدوية في الجزائر وشمال إفريقيا. ومن بعدها، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة “ام اس فارما” لمدة سبع سنوات، حيث أدى التحوّل الذي أحدثه في الشركة إلى جعلها إحدى أكبر خمس شركات أدوية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تولّى د. عصام مناصب عليا في العديد من الشركات، ومنها شركة “غلاكسو سميث كلاين” و”سانوفي أفينتيس” ومجموعة “تي ثري ايه فارما” و”جلفار ألمانيا”، مراكمًا بذلك ثروة من الخبرات القيّمة عبر بيئات الأعمال العامة ومتعددة الجنسيات.

وقال د. عصام فاروق تعليقاً على انضمامه إلى “جلفار”: “أنا فخور بالانضمام إلى منظمة تقع في صلب دولة الإمارات، ولا تزال تساهم في النمو الاقتصادي في رأس الخيمة وخارجها. وأتطلع للعمل مع فريق ذات مهارة عالية في الأشهر المقبلة، حيث نهدف إلى مواصلة ضمان إنتاج الأدوية ذات الجودة العالية، إلى جانب ابتكار المنتجات ذات القيمة المضافة وحلول الرعاية الصحية التي تغيّر حياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. أنا ملتزم بشكل كامل تجاه استعادة مكانة “جلفار” كشركة صناعات دوائية رائدة إقليميًا خلال ثلاث سنوات”.

وقد حاز الدكتور عصام على شهادة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة “الزقازيق”، بالإضافة إلى حصوله على درجة ماجستير حول إدارة الجودة الشاملة وإدارة العمليات من الجامعة الأمريكية في القاهرة والجمعية الأمريكية للجودة.