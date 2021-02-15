“جلف كابيتال” تصبح أول عضو من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مبادرة “تيرا كارتا” للاستدامة

دبي– أعلنت “جلف كابيتال”؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في أسواق النمو، أنها انضمت رسمياً إلى مبادرة “تيرا كارتا” Terra Carta العالمية التي أطلقها أمير ويلز والتي توفر خريطة طريق للشركات للتقدم نحو مستقبل مستدام بحلول العام 2030. وقد أصبحت “جلف كابيتال” أول شركة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تنضم إلى الميثاق وتلتزم بخطة عمله المكونة من 10 نقاط من أجل تحقيق الاستدامة التي تشمل الطبيعة والبشر والمساواة والازدهار. ويغطي الميثاق الحوكمة البيئية والاجتماعية والتنوع، مثل حوكمة الشركات ومشاركة المساهمين ودور المستهلكين والطاقة المستدامة وقابلية التوسع ومحفزات السوق وعمليات التصنيع.

هذا وينضم الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال”، إلى بعض أبرز الرؤساء التنفيذيين في العالم في دعم الرؤية التي يطرحها الميثاق للمساعدة على بناء مستقبل ملهم وعادل ومزدهر ومستدام يضم الجميع.

وصرح الدكتور كريم الصلح: “’تيرا كارتا‘ عبارة عن تعهد بوضع الاستدامة في قلب أعمال القطاع الخاص. وباعتبارها أحد الموقعين على الميثاق، تلتزم ’جلف كابيتال‘ طوعياً بدعم الاتفاقيات والممارسات الدولية حول الاستدامة والتنوع والعدالة والشمولية من أجل توفير مستقبل مزدهر للناس وللكوكب. تعمل ’جلف كابيتال‘ لتحقيق أهداف ملموسة بقدر أكبر في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية حيث نطبق نظم وإجراءات في كل عملياتنا وفي محفظة استثماراتنا الكبيرة. وقد عكفنا مؤخراً على إضفاء الصفة الرسمية على التزاماتنا في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية من خلال التوقيع على ميثاق ’تيرا كارتا‘ وكذلك على ’مبادرات مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول‘. والتعاون مع أقراننا على المستوى العالمي سيدفع باتجاه ممارسات وأعمال جماعية ملموسة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للشركات وللناس وللكوكب”.

وصرح أمير ويلز، خلال إعلانه عن المبادرة: “يحدد ميثاق ’تيرا كارتا‘ الطبيعة والبشر والكوكب كعناصر أساسية لتحقيق القيمة حول العالم -وهو هدف سيسخر قوة الطبيعة وقيمتها التي لا تعوض ويوالفه مع قدرة القطاع الخاص على الابتكار من أجل التغيير ومع موارد هذا القطاع”.